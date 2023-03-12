Sau gần 4 năm bị kẻ tâm thần đâm liên tiếp, chấn thương của Nhậm Đạt Hoa vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

Sao quốc tế 12/03/2023 17:30

Nhậm Đạt Hoa cho biết hiện nam tài tử vẫn đang điều trị di chứng chấn thương từ vụ bị đâm tại sự kiện.

Trang Sohu đưa tin, Nhậm Đạt Hoa cho biết vẫn đang điều trị di chứng chấn thương từ vụ bị đâm tại sự kiện. Tài tử Hong Kong chia sẻ cánh tay phải của ông chỉ mới phục hồi 80%, thường xuyên bị tê cứng.

Cụ thể, ông đang trị liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có học vẽ tranh hay tập đánh bóng bàn, để cải thiện tình trạng cánh tay. "Sau gần 4 năm, cánh tay của tôi vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn là điều đáng buồn. Tuy nhiên, tôi cũng đã học được rất nhiều thứ", nam diễn viên nói.

 

Sau gần 4 năm bị kẻ tâm thần đâm liên tiếp, chấn thương của Nhậm Đạt Hoa vẫn chưa hồi phục hoàn toàn - Ảnh 1

Nhậm Đạt Hoa tham dự sự kiện ở Trung Sơn, Quảng Đông - Trung Quốc ngày 20/7. Anh bất ngờ bị một người lạ mặt lao lên sân khấu dùng dao đâm nhiều nhát. Nhậm Đạt Hoa chật vật né tránh nhưng vẫn bị thương.

 

Truyền thông Trung Quốc thông tin liên tục về sự việc. Nhậm Đạt Hoa có vết thương rộng 2 cm và sâu 3 cm ở bụng. Ngoài ra, anh cũng bị thương ở tay do vết dao cắt. Nam diễn viên cần phẫu thuật để đảm bảo an toàn. Quản lý của Nhậm Đạt Hoa cho biết anh không nguy hiểm tính mạng nhưng cần thời gian dưỡng thương. Công ty quản lý của Nhậm Đạt Hoa sắp xếp đưa tài tử này về Hồng Kông tịnh dưỡng.

Sau vụ việc, Nhậm Đạt Hoa thuê lượng lớn vệ sĩ bảo vệ mỗi khi xuất hiện ở địa điểm công cộng. Vì hung thủ gặp vấn đề tâm thần, nam diễn viên không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau gần 4 năm bị kẻ tâm thần đâm liên tiếp, chấn thương của Nhậm Đạt Hoa vẫn chưa hồi phục hoàn toàn - Ảnh 2

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, là diễn viên nổi tiếng khi hợp tác cùng TVB. Ông gây ấn tượng với những vai diễn gai góc qua loạt phim như Liêu trai 2, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Diệp Vấn, Sát phá lang… Ông là tài tử nổi tiếng xứ Hương Cảng, được kính trọng với biệt danh "ông hoàng không ngai", "đại ca showbiz Hong Kong". Lý do là ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Nhậm Đạt Hoa hiện sở hữu hơn 30 bất động sản trên toàn cầu.

Về đời tư, Nhậm Đạt Hoa kết hôn với siêu mẫu Kỳ Kỳ vào năm 1997 sau khi ly hôn người vợ trước. Vợ ông không chỉ là giai nhân, mà còn là thiên kim tiểu thư nức tiếng tại xứ Hương Cảng. Cả hai có một cô con gái là Nhậm Tình Giai.

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