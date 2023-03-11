'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường'

Nữ diễn viên Hà Tuyên Lâm hiện đang được khán giả yêu thích với vai diễn Ly Quang Thanh Quỳ trong dự án cổ trang "Tinh lạc ngưng thành đường". Chỉ đóng vai nữ phụ nhưng diễn xuất tự nhiên của Hà Tuyên Lâm chinh phục người xem. Câu chuyện tình yêu thú vị giữa Thanh Quỳ và Trào Phong là điểm sáng của phim.

Khán giả phát hiện Hà Tuyên Lâm sinh năm 1992, từng là bạn cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Ảnh) với các diễn viên nổi tiếng như Dương Tử, Lý Hiện, Trương Nhất Sơn. Trong khi bạn bè đồng lứa đã có nhiều vai diễn thành công trên màn ảnh, trở thành ngôi sao hạng A, Hà Tuyên Lâm tập trung vào học thuật. Cô đã lấy bằng tiến sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa Biểu diễn. Cô còn là chủ nhiệm lớp của nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa và Vương Nhất Phi.