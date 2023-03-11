'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường'

Sao quốc tế 11/03/2023 11:03

Thời gian gần đây, Hà Tuyên Lâm thủ vai nữ phụ Ly Quang Thanh Quỳ được khán giả yêu thích trong bộ phim "Tinh lạc ngưng thành đường".

Nữ diễn viên Hà Tuyên Lâm hiện đang được khán giả yêu thích với vai diễn Ly Quang Thanh Quỳ trong dự án cổ trang "Tinh lạc ngưng thành đường". Chỉ đóng vai nữ phụ nhưng diễn xuất tự nhiên của Hà Tuyên Lâm chinh phục người xem. Câu chuyện tình yêu thú vị giữa Thanh Quỳ và Trào Phong là điểm sáng của phim.

Khán giả phát hiện Hà Tuyên Lâm sinh năm 1992, từng là bạn cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Ảnh) với các diễn viên nổi tiếng như Dương Tử, Lý Hiện, Trương Nhất Sơn. Trong khi bạn bè đồng lứa đã có nhiều vai diễn thành công trên màn ảnh, trở thành ngôi sao hạng A, Hà Tuyên Lâm tập trung vào học thuật. Cô đã lấy bằng tiến sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa Biểu diễn. Cô còn là chủ nhiệm lớp của nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa và Vương Nhất Phi.

'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường' - Ảnh 1

 

Trong Tinh lạc ngưng thành đường, Hà Tuyên Lâm vào vai chị gái Ly Quang Thanh Quỳ, sinh ra là điềm lành, nhận được sự sủng ái của vua cha và thần dân. Nàng có trái tim nhân hậu, luôn bảo vệ em gái Lý Quang Dạ Đàm (Lý Lan Địch thủ vai). Dạ Đàm bị coi là điềm xấu, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha, tính cách mạnh mẽ, hoạt bát.

'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường' - Ảnh 2

 

Thanh Quỳ được sắp xếp để gả cho Huyền thương quân Thiếu Điển Hữu Cầm (Trần Tinh Húc đảm nhiệm) của Thiên tộc làm Thiên phi. Còn Dạ Đàm được gả làm hoàng tử phi của Ma tộc - Tộc Trầm Uyên. Tuy nhiên, trong ngày tổ chức hôn lễ, sự cố xảy ra khiến Thanh Quỳ hiền lành lại phải tới Ma tộc, rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử, đồng thời phải lòng tam hoàng tử Trào Phong (Trần Mục Trì thể hiện).

 

 'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường' - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, theo trang Sina đưa tin, nhân vật Thanh Quỳ của Hà Tuyên Lâm được xây dựng hoàn hảo. Nàng là người luôn che chở cho em, lòng hướng thiện, tính cách ôn hòa nhưng cũng mạnh mẽ, đấu tranh vì tình yêu. Với diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của Hà Tuyên Lâm, Thanh Quỳ tuy chỉ là nữ phụ nhưng được yêu thích.

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