'Á hậu Hong Kong' Trần Trinh Di được TVB gỡ lệnh cấm sóng

Sao quốc tế 09/03/2023 19:29

Á hậu Hong Kong 2020 - Trần Trinh Di đã được xuất hiện trên sóng truyền hình sau một năm vướng bê bối đời tư và bị nhà đài TVB cấm sóng.

Vào ngày 8/3, trang HK01 đưa tin, Á hậu Hong Kong 2020 - Trần Trinh Di hiện đã được xuất hiện trên sóng truyền hình sau một năm vướng bê bối đời tư và bị nhà đài TVB cấm sóng. Bộ phim Liêm chính truy kích đánh dấu sự trở lại của Trần Trinh Di. Cô đóng vai người yêu trên màn ảnh của tài tử Vương Hạo Tín.

Ngoài ra, TVB cũng sắp xếp cho Trần Trinh Di đóng vai khách mời trong sitcom kinh điển Mái ấm gia đình. Hiện, người đẹp sinh năm 1996 đã từ Trung Quốc Đại lục quay về Hong Kong để thực hiện công việc được nhà đài phân phó.

'Á hậu Hong Kong' Trần Trinh Di được TVB gỡ lệnh cấm sóng - Ảnh 1

Trước đó, Trần Trinh Di bị TVB dừng mọi hoạt động nghệ thuật ở Hong Kong sau khi vướng bê bối tình ái. Nữ diễn viên bị phanh phui đời sống tình ái hỗn loạn. Nữ diễn viên bị bạn trai cũ tố có quan hệ tình cảm với nhiều người, bao gồm cả phụ nữ. Báo chí Hong Kong thống kê Trần Trinh Di qua lại với 7 người cùng lúc. Á hậu Hong Kong bị HK01 ví là "Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ".

Cô được nhà đài đưa sang thị trường giải trí Đại lục đóng phim, tạo dựng tên tuổi để giảm bớt sự công kích từ khán giả quê nhà.

Trần Trinh Di sinh năm 1996, có xuất thân gia thế. Cô giành vị trí á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020, sau đó ký hợp đồng với TVB. Nhà đài Hong Kong sắp xếp cho người đẹp tham dự nhiều sự kiện lớn để phủ sóng tên tuổi như Yan Oi Tong Charity Show, Gala Spectacular, Gia đình vui vẻ. Cuối năm 2021, Trần Trinh Di bắt đầu đóng phim.

Trong top 3 người đẹp đăng quang năm 2020, Trần Trinh Di được TVB nâng đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Đài dự định ươm mầm Trần Trinh Di để trở thành tiểu hoa đán mới. Cô được đánh giá có ngoại hình nổi trội với gương mặt cuốn hút, vóc dáng đẹp.

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