Ngoại hình 'đáng báo động' của siêu mẫu Lưu Văn khiến dân tình lo lắng

Mới đây, trang QQ đưa tin ngoại hình của siêu mẫu Liu Wen ( Lưu Văn ) trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Paris 2023 là vấn đề gây tranh cãi với khán giả Trung Quốc. Giới mộ điệu nhận xét cựu người mẫu Victoria's Secret quá gầy trong những hình ảnh mới nhất.

Bên cạnh đó, theo trang Sina thông tin, thời gian qua Tuần lễ thời trang London, New York, Milan hay Paris chứng kiến sự trở lại sàn runway của những người mẫu siêu gầy. Việc mốt gầy trơ xương manh nha tái xuất gây lo ngại về xu hướng thẩm mỹ kém lành mạnh, rối loạn ăn uống gia tăng trong giới trẻ.

Tuần lễ thời trang Paris 2023 đánh dấu sự trở lại của Lưu Văn sau 3 năm vắng bóng trên sàn diễn thời trang quốc tế. Cô là gương mặt người mẫu châu Á đắt show. Theo Sina, Lưu Văn từng trình diễn 3 show liên tiếp trong 7 tiếng tại sự kiện.

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009) và cũng là chân dài Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Đặc biệt, từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Về đời tư, Lưu Văn là người kín tiếng. Cô hiện hẹn hò tài tử Tỉnh Bách Nhiên. Chân dài bị phát hiện qua lại với nam diễn viên này từ tháng 6/2022. Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh có Tình yêu vượt qua nghìn năm, Chờ gió lên, Mai sau em sẽ về đâu, Tôi và tuổi 17 của tôi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Truy lùng quái yêu. Tỉnh Bách Nhiên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò.