Xa Thi Mạn tiết lộ lý do vẫn độc thân ở độ tuổi 48

Sao quốc tế 09/03/2023 16:40

Mới đây, Xa Thi Mạn chia sẻ lý do chưa hẹn hò hay kết hôn khi tuổi đã gần 50.

Trang HK01 đưa tin mới đây, Xa Thi Mạn chia sẻ lý do chưa hẹn hò hay kết hôn khi tuổi đã gần 50. Cụ thể, trong chương trình Lớp học vô hạn siêu việt, ngôi sao TVB cho biết là người sống cảm tính nên không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm.

Xa Thi Mạn chia sẻ thêm, cô từng thử yêu vài lần nhưng đều không hạnh phúc. Việc trải qua chuyện tình cảm không thuận lợi, thường xuyên cãi nhau với đối phương khiến tâm trạng của Xa Thi Mạn không ổn định, ảnh hưởng đến công việc diễn xuất. Điều này khiến cô dần có tâm lý kháng cự tình yêu. Vì sự nghiệp, nữ diễn viên Diên Hi công lược cho biết đã từ chối rất nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Xa Thi Mạn nói đối với cô, công việc diễn xuất mới là ưu tiên.

Xa Thi Mạn tiết lộ lý do vẫn độc thân ở độ tuổi 48 - Ảnh 1

 

Trong quá khứ, Xa Thi Mạn từng chia sẻ cô đã trải qua hơn 10 mối tình và giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Ngoài mối tình với Trần Hạo Dân và Trịnh Gia Dĩnh, nữ diễn viên còn vướng tin đồn hẹn hò nhiều sao nam khác. Thậm chí, người đẹp dính nghi vấn hẹn hò quản lý cùng giới song phủ nhận thông tin này, khẳng định họ chỉ là mối quan hệ nghệ sĩ - quản lý đồng thời là bạn tốt của nhau.

Xa Thi Mạn tiết lộ lý do vẫn độc thân ở độ tuổi 48 - Ảnh 2

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Xa Thi Mạn từng công khai hẹn hò tài tử Trần Hạo Dân và Trịnh Gia Dĩnh. Sau khi chia tay hai đồng nghiệp ở TVB, nữ diễn viên vướng không ít tin đồn tình ái với doanh nhân, diễn viên có tiếng khác ở Hong Kong nhưng không lên tiếng phản hồi.

Xa Thi Mạn là một nữ diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và được báo giới ca ngợi là Nhất Tỷ của màn ảnh TVB một thời. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký... Diễn viên rời TVB năm 2016, gây tiếng vang với Diên Hy công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng.

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