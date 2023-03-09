Trang HK01 đưa tin mới đây, Xa Thi Mạn chia sẻ lý do chưa hẹn hò hay kết hôn khi tuổi đã gần 50. Cụ thể, trong chương trình Lớp học vô hạn siêu việt, ngôi sao TVB cho biết là người sống cảm tính nên không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm.

Xa Thi Mạn chia sẻ thêm, cô từng thử yêu vài lần nhưng đều không hạnh phúc. Việc trải qua chuyện tình cảm không thuận lợi, thường xuyên cãi nhau với đối phương khiến tâm trạng của Xa Thi Mạn không ổn định, ảnh hưởng đến công việc diễn xuất. Điều này khiến cô dần có tâm lý kháng cự tình yêu. Vì sự nghiệp, nữ diễn viên Diên Hi công lược cho biết đã từ chối rất nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Xa Thi Mạn nói đối với cô, công việc diễn xuất mới là ưu tiên.