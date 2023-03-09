Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong

Xã hội 09/03/2023 14:20

Ngay từ ngày đầu bé trai P.T.Đ. được gửi đến, do cháu quấy khóc nên 2 "giáo viên" An và Lành đã thực hiện hành vi bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, ngay từ ngày đầu bé trai P.T.Đ. được gửi đến, do cháu quấy khóc nên 2 bảo mẫu An và Lành đã thực hiện hành vi bạo hành.

Vụ án đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lành (SN 1992) và Nguyễn Thị An (SN 1993), đều trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, để điều tra về hành vi giết người.

Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTV News

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ban đầu hai người này cho rằng Lành đi lùi, va vào làm bé Đ. ngã ra nền nhà. Còn An thì bế trượt làm cháu bé ngã. Nhưng những điểm này không khớp với thương tích của nạn nhân.

Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong - Ảnh 2
An liên tục khóc trong quá trình hỏi cung - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong - Ảnh 3
Lành cho biết, cháu Đ không nghịch, có hôm khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau quá trình đấu tranh làm rõ của cơ quan công an, An và Lành đã thay đổi lời khai và thừa nhận có sự bạo hành cháu bé. Cụ thể, sáng 23/2 khi mẹ cháu Đ. đưa cháu đến lớp. Sau đó, An và Lành đưa các cháu bé vào buồng ngủ thì bé Đ. khóc, chạy ra khỏi phòng. Do bực tức vì cháu không nghe lời, An và Lành đã bạo hành cháu bé. Đến ngày 26/2, An tiếp tục bạo hành cháu Đ. khiến bé trai 17 tháng tuổi bất tỉnh. Cháu Đ. được đưa vào viện cấp cứu nhưng đến ngày 2/3, cháu bé đã tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Khai nhận với cơ quan công an, An và Lành thừa nhận đã nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ vì cháu là học sinh mới. Hai bị can bày tỏ sự hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong.

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Nhà của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành (2 bị can trong vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi) cùng nằm ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

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