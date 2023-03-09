Tá hỏa phát hiện nam sinh rơi từ tầng 2 trường học phải nhập viện cấp cứu

Nột nam sinh của Trường THCS Hoà Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) báo ốm ở lại lớp. Quá trình chơi trên sảnh tầng 2, nam sinh này bị rơi xuống đất.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 9/3, bà Phan Thị Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết, mặc dù bị rơi từ tầng 2 xuống đất nhưng nam sinh chỉ bị xây xước nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 8/3, trong khi học sinh toàn trường đang tập trung giữa sân để tập thể dục giữa giờ, em Phan Văn Tiến Thành (SN 2010, trú tại thôn 4 xã Hoà Hải; hiện là học sinh lớp 7C) báo ốm rồi ở lại lớp mà không tham gia.

Trường THCS Hòa Hải, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Zing, trong quá trình chơi trên sảnh của tầng 2, Thành bị rơi xuống đất. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã đưa nam sinh đến trạm xá xã kiểm tra, rồi thuê xe chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

“Qua 2 lần chụp chiếu, phần não của em không ảnh hưởng gì, chỉ bị dập một tí ở tai và chảy ra ít máu. Chúng tôi có hỏi bác sĩ là nếu cần thì đưa em đi Hà Nội kiểm tra vì mạng người là quan trọng, nhưng không có chỉ định”, bà Ngân cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Hải, gia đình em Thành thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ có dấu hiệu bị thiểu năng, không được tháo vát như người khác. Bản thân em Thành rất ngoan nhưng sức khoẻ yếu.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Nguyên nhân bất ngờ trong vụ bố dàn cảnh bắt cóc chính con gái ruột ở Thái Bình Vào sáng ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Bình xác định Nguyễn Văn Đông đã tạo hiện trường giả để bắt cóc chính con gái ruột của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-nam-sinh-roi-tu-tang-2-truong-hoc-phai-nhap-vien-cap-cuu-562936.html