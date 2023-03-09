Nguyên nhân bất ngờ trong vụ bố dàn cảnh bắt cóc chính con gái ruột ở Thái Bình

Xã hội 09/03/2023 10:54

Vào sáng ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Bình xác định Nguyễn Văn Đông đã tạo hiện trường giả để bắt cóc chính con gái ruột của mình.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Công an H.Quỳnh Phụ đang phối hợp Công an tỉnh Thái Bình thực hiện bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, trú TT.An Bài, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra hành vi bắt giữ, nhốt con gái ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo lời khai của Nguyễn Văn Đông, do nợ nần không còn khả năng trả nên khoảng hơn 12 giờ ngày 8/3, Đông chở con gái ruột là N.N.H. (11 tuổi) đến một nhà nghỉ tại H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng). Tại đây, Đông dùng dây điện vỏ nhựa (mang theo trước đó) trói hai tay cháu H. ra phía sau, đồng thời dùng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng bé lại. Sau đó Đông dùng điện thoại chụp ảnh cháu H. nhằm tạo cảnh cháu H. đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế, giữ làm con tin.

Tiếp đó, Đông dùng hai 2 điện thoại, 1 chiếc Đông dùng tạo tài khoản mạng xã hội Zalo, gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt, miệng gửi vào tài khoản mạng xã hội Zalo trên chiếc điện thoại còn lại của Đông.

Nguyên nhân bất ngờ trong vụ bố dàn cảnh bắt cóc chính con gái ruột ở Thái Bình - Ảnh 1
Hình ảnh Đông chụp lại cảnh con gái bị bắt cóc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài hình ảnh, Đông đã gửi kèm một tin nhắn với nội dung: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị 300 triệu đồng cho bọn tao. Nếu không làm theo thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp con mày nữa. Muốn con bé sống sót về với mày thì mày phải làm theo yêu cầu của bọn tao. Cứ 15 phút tao sẽ nhắn tin cho mày 1 lần. Đừng làm liều, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả".

Để tạo thêm lòng tin, Đông còn nhắn thêm một tin nhắn nội dung hù dọa: "Không được báo với công an. Nếu báo hậu quả mày tự gánh".

Đông mang điện thoại có chứa tin nhắn đi gặp một số người thân quen để năn nỉ vay tiền "chuộc" con gái. Đã có 3 người tin lời Đông, cho Đông vay khoảng 200 triệu đồng.

Nguyên nhân bất ngờ trong vụ bố dàn cảnh bắt cóc chính con gái ruột ở Thái Bình - Ảnh 2
Nguyễn Văn Đông - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Công an H.Quỳnh Phụ đã cử cán bộ phối hợp Công an TT.An Bài (H.Quỳnh Phụ) vào cuộc, xác minh thông tin; đồng thời báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, phối hợp Công an H.Quỳnh Phụ triển khai các biện pháp xác định mục tiêu phải tìm ra địa điểm nơi cháu bé bị nhốt giữ và phá án, giải cứu nạn nhân.

Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng công an tìm thấy cháu H. tại một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Lực lượng công an nhanh chóng giải cứu nạn nhân an toàn.

Trước các chứng cứ liên quan, Đông phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Đông khai nhận, do túng quẫn, nợ nần nên đã nảy sinh ý định dùng con gái ruột làm nạn nhân để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền, nhằm dễ dàng, thuận lợi vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

 

Hiện tại, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp chặt chẽ với Viện KSND huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

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