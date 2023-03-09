Người mẹ ở Nam Định dìm chết 2 con mình từng là giáo viên tiểu học

Xã hội 09/03/2023 06:20

Vào chiều ngày 8/3, một người phụ nữ ở Nam Định đã dìm chết 2 con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi) tại sông Ninh Cơ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 8/3 ông Trần Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng - Nam Định) cho biết, khoảng 10h cùng ngày người dân phát hiện một phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ. Khu vực xảy ra sự việc rất vắng người đi lại, vì ở bên ngoài đê.

“Ngay sau khi phát hiện, người dân lập tức chạy tới cứu, nhưng người phụ nữ này nói “tôi đã dìm chết 2 đứa con tôi rồi”. Người dân hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó”, ông Dương thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, 2 nạn nhân là bé gái (5 tuổi và 2 tuổi).

Người mẹ ở Nam Định dìm chết 2 con mình từng là giáo viên tiểu học - Ảnh 1
Vụ việc đau lòng xảy ra tại mé sông Ninh Cơ đoạn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, sau khi nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Qua điều tra, Vũ Thị Ng., 32 tuổi, quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh có dấu hiệu trầm cảm đã dìm hai con gái xuống sông dẫn đến tử vong.

Cụ thể, vào sáng 8/3, chị Vũ Thị Ng. xin phép mẹ chồng chở hai con gái sinh năm 2018 và 2021 bằng xe máy từ xã Trực Thái đi chơi.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi qua cầu phao Ninh Cường đến huyện Nghĩa Hưng, tại khu vực sông Ninh Cơ, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Sơn, người mẹ này để xe trên đê sông, dẫn hai con xuống sông dìm xuống nước.

Thời điểm xảy ra sự việc có người dân đi qua phát hiện nên đã hô hoán mọi người chạy đến đưa hai cháu bé lên bờ, thực hiện các biện pháp sơ cứu, sau đó đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn cấp cứu, nhưng hai cháu bé đã tử vong. Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình Ng. cho biết cô vốn là giáo viên dạy môn Tin học tại một Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Trực Ninh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, Ng. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm nên đã xin nghỉ dạy học ở nhà chữa bệnh.

Hiện tại, Công an tỉnh Nam Định đang làm việc với đối tượng Ng. để làm rõ vụ việc.

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