Vào ngày 8/3, người đàn ông 56 tuổi - Đỗ Văn Sơn (SN 1967, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang) đã dùng xăng tưới lên người tình và phóng hoả.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 8/3, ông Hà Xuân Khanh - Chủ tịch UBND xã Đức Ninh (Hàm Yên, Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dùng xăng đốt người tình do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân là chị H.T.T. (SN 1973, người địa phương).

Cụ thể, chị T. và đối tượng Sơn có quan hệ tình cảm nhưng gần đây phát sinh mâu thuẫn nên Sơn đã nảy sinh ý định dằn mặt chị T. bằng cách dùng xăng để đe doạ.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tẩm xăng đốt người tình - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 3/3, Sơn đến cửa hàng xăng dầu thuộc km 25 xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên mua 200 nghìn tiền xăng rồi đến nhà chị Th để thực hiện ý đồ đã dự định.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc cãi vã nhau tại nhà riêng của chị T. đối tượng Đỗ Văn Sơn đã dùng một phần trong số xăng đã mua để tưới lên người chị T. và phóng hoả. Hậu quả, chị T. bị bỏng tới 90/% cơ thể và được đưa đi cấp cứu nhưng do các vết thương quá nặng nên đã tử vong vào sáng ngày 7/3.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, đối tượng không phải là người trong xã, trước khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương và hàng xóm không ghi nhận mâu thuẫn hay cãi vã giữa 2 người này.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Sơn để phục vụ công tác điều tra.

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