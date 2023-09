Diễn biến MỚI trong vụ lừa đảo 'con cấp cứu ở viện Chợ Rẫy' ở TP.HCM

Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, công an TP.HCM cảnh báo, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.

Nhiều phụ huynh TP.HCM nhận được điện thoại con đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VietNamNet

Những ngày qua, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.HCM đã bị các đối tượng gọi điện lừa đảo “con cấp cứu ở Chợ Rẫy”, cần tiền phẫu thuật.