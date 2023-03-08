Diễn biến MỚI trong vụ lừa đảo 'con cấp cứu ở viện Chợ Rẫy' ở TP.HCM

Những ngày qua, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.HCM đã bị các đối tượng gọi điện lừa đảo “con cấp cứu ở Chợ Rẫy”, cần tiền phẫu thuật gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ VietNamNet, công an TP.HCM cảnh báo, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí. Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý. Nhiều phụ huynh TP.HCM nhận được điện thoại con đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VietNamNet Những ngày qua, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.HCM đã bị các đối tượng gọi điện lừa đảo “con cấp cứu ở Chợ Rẫy”, cần tiền phẫu thuật.

Theo thông tin từ Zing, một phụ huynh có con học lớp 9, Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) khi có số điện thoại báo bị té ở trường, cô đang chuyển vô bệnh viện cấp cứu, chấn thương nguy kịch đã chuyển khoản 100 triệu đồng. 3 phụ huynh khác của trường này cũng bị các đối tượng lừa đảo gọi điện chuyển tiền với chiêu thức tương tự nhưng đã gọi điện cho giáo viên xác nhận nên không rơi vào bẫy. Vào lúc 9h40 sáng ngày 6/3, chị N.T.P (37 tuổi), phụ huynh có con học tại trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú, bị lừa gạt chuyển khoản gấp 20 triệu đồng. Chị P. cho biết đối tượng gọi điện thoại báo con chị P. bị ngã chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp. Đến 10h, hai phụ huynh khác có con học tại trường Quốc tế Canada (quận 7) và trường Á Châu (quận 10) đến bệnh viện tìm con sau khi chuyển tiền. Số điện thoại gọi đến cho phụ huynh để lừa đảo - Ảnh: Báo Dân Việt Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị Đ.T.M.T. (42 tuổi) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Anh N.Đ.N. (44 tuổi), phụ huynh có con học trường học Quốc tế Canada, cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản. May mắn, anh N. đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện để xác thực thông tin. Đến 12h trưa cùng ngày, chị L.V.T. (43 tuổi), phụ huynh có con theo học tại trường Lương Định Của (TP Thủ Đức), đến trình báo bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

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