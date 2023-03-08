Rạng sáng ngày 8/3, khu vực sản xuất nhang thuộc Công ty nhang Đại Thành trên địa bàn xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã xảy ra cháy lớn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 1h30 sáng 8/3, tại khu vực sản xuất nhang thuộc Công ty nhang Đại Thành trên địa bàn xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Vào thời gian trên, nhân viên bảo vệ của Công ty nhang Đại Thành phát hiện khói và lửa phát ra từ khu vực sản xuất nhang. Nhân viên bảo vệ bật chạy ra ngoài, hô hoán nhờ người trong dân khu vực hỗ trợ và gọi đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ.

Cơ sở sản xuất nhang xảy ra cháy rộng khoảng 1.300 m2 - Ảnh: Báo Dân Trí

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH Công an tỉnh đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an huyện Vũng Liêm và Đội chữa cháy khu vực, sử dụng máy bơm công suất lớn tiến hành tổ chức lực lượng triển khai đội hình chữa cháy, sơ tán tài sản.

Đến 7h sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy tích cực phun nước dập lửa, ngăn cháy lan ra các khu vực lân cận. Đến 7h sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước chữa cháy.

Công ty trên do bà Nguyễn Thị Ngọc (65 tuổi, quản lý). Khu vực xảy ra cháy được xây dựng theo kiểu nhà tiền chế, tổng diện tích trên 1.300m2 .

Nguyên nhân cháy và thiệt hại tài sản vẫn đang được lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành công tác điều tra làm rõ.

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