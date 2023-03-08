Sản phụ ở Nghệ An nguy kịch vì nuốt túi mật lợn để chữa đau bụng

Xã hội 08/03/2023 07:12

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) tiếp nhận một sản phụ sau sinh con được 2 tuần (trú tại Nghi Ân, TP Vinh) trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào ngày 7/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cứu sống một ca bệnh hy hữu.

Cụ thể, tối 4/3 bệnh viện tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là sản phụ vừa sinh con được 2 tuần, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh. Theo người nhà, do tin lời mách bảo của người khác về việc sau khi sinh, nuốt mật lợn có thể chữa đau bụng, tốt đường tiêu hóa nên gia đình đã đi xin một túi mật lợn còn tươi về để cho chị nuốt.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi nuốt nguyên túi mật lợn đó, sản phụ lập tức xuất hiện các triệu chứng như nôn khan, khó thở, nuốt nghẹn, kích thích liên tục, đau tức vùng ngực, không ăn uống được. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, ngay lập tức các bác sĩ thăm khám hội chẩn kíp nội soi tiêu hóa, phát hiện một dị vật nằm trong đường thực quản đoạn 1/3 trên thực quản của bệnh nhân.

Sản phụ ở Nghệ An nguy kịch vì nuốt túi mật lợn để chữa đau bụng - Ảnh 1
Dị vật nằm trong đường thực quản đoạn 1/3 trên thực quản của bệnh nhân - Ảnh: VTV News

 

Theo thông tin từ VTV News, kíp nội soi cấp cứu đã tiến hành gắp ra một túi mật lợn tươi, kích thước khoảng 3x4cm. Theo các bác sĩ, may mắn cho sản phụ là dị vật đã tuột xuống thực quản, nếu đang còn nằm ở đường thở thì có nguy cơ tử vong cao vì tắc đường thở.

Được biết, đây là phương pháp dân gian người dân địa phương vẫn áp dụng đối với sản phụ sau sinh với mong muốn các sản phụ sau sinh sẽ không bị đau bụng.

Đáng chú ý, dù đã được cảnh báo nhiều song tình trạng người dân tự ý nuốt mật lợn nói riêng, mật động vật nói chung để chữa bệnh, tăng cường sức khỏe vẫn diễn ra khá phổ biến.

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