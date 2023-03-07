Nén nỗi đau mất cả hai con chỉ trong 3 tháng, cặp vợ chồng hiến tạng con để 'hồi sinh' những cuộc đời mới

Xã hội 07/03/2023 16:23

2 tháng sau khi em trai mất, người chị 29 tuổi cũng ra đi do một tại nạn giao thông. Sau đó, gia đình đã quyết định hiến tạng của con gái để "hồi sinh" những cuộc đời mới.

Theo thông tin từ VNExpress, vào 9/2 vừa qua, N.T.L.T. (29 tuổi, ở Hà Nội), con gái ông Ngô Văn Thu và bà Nguyễn Thị Hà gặp tai nạn giao thông, tình trạng nghiêm trọng. Cô bị hôn mê sâu, thận trái hỏng, lá lách dập phải cắt bỏ ở một cơ sở y tế trước khi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại cơ sở ngoại khoa đầu ngành phía Bắc, Hương được các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa, nhưng người phụ nữ bị chết não, xác định không qua khỏi.

Không thể níu kéo sự sống con gái, ông Thu và bà Hà đồng thuận đăng ký hiến tặng tạng của Hương cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép - điều mà Dũng, con trai ông bà, đã chờ trong hai năm nhưng không có kết quả.

Năm 2020, Dũng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức khám, các bác sĩ chẩn đoán giãn cơ tim bẩm sinh, tim phổi tổn thương, cần phải ghép đồng thời hai bộ phận này. Gia đình đã đăng ký nhận tạng hiến, đang trong quá trình chờ đợi, thì em tử vong vì viêm phổi, vào cuối năm 2022.

"Con trai từ giã cuộc sống vì không tìm được tạng phù hợp. Còn tạng của con gái sẽ được tặng cho những người khác đang mòn mỏi chờ đợi. Tôi biết ở thế giới bên kia, con gái sẽ mỉm cười đồng ý. Cháu tôi mới 5 tuổi nhưng sau này lớn, bé sẽ hiểu và tự hào về mẹ", ông Thu tâm sự.

Nén nỗi đau mất cả hai con chỉ trong 3 tháng, cặp vợ chồng hiến tạng con để 'hồi sinh' những cuộc đời mới - Ảnh 1
Mẹ và con gái người hiến tạng nghẹn ngào trong phút giây sắp phải chia xa người thân - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ VTV News, từ tạng hiến của Hương, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca đồng ghép tim – thận cho một bệnh nhân, 37 tuổi, ở Tây Nguyên. Người đàn ông mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo trong 5-6 năm nay. Ngoài ra, anh thường xuyên điều trị cấp cứu ở các trung tâm tim mạch lớn ở TP HCM và Huế do các cơn nhịp nhanh cấp tính.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm mạch, Bệnh viện Việt Đức, cho biết do tất cả biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, hội đồng chuyên môn đã thống nhất chỉ định ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người cho chết não.

Nén nỗi đau mất cả hai con chỉ trong 3 tháng, cặp vợ chồng hiến tạng con để 'hồi sinh' những cuộc đời mới - Ảnh 2
Các bác sĩ ghép tim, thận cho bệnh nhân - Ảnh: VNExpress

Ca ghép thực hiện hôm 15/2, kéo dài 10 giờ. Sau mổ, các chức năng tim và thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Người bệnh có thể ngồi dậy, ăn uống, đi lại và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch, hô hấp.

"Vài ngày nữa, người đàn ông này sẽ được xuất viện trở về quê nhà, đoàn tụ với gia đình mang theo trái tim của cô gái Hà Nội. Một cuộc sống mới lại bắt đầu", bác sĩ Ước nói.

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, cho biết Bệnh viện Việt Đức đã triển khai ghép tạng từ những năm đầu thế kỷ 21, hiện là trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 1.500 ca ghép thận, 110 ghép gan, 49 ghép tim, 6 ghép phổi.

Các chuyên gia làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng với trình độ chuyên môn cao, ghép thận chỉ còn khoảng 2-3 giờ, ghép gan 4-5 giờ, ghép tim trở thành thường quy, tiệm cận với thời gian của các nước trong khu vực và trên thế giới. "Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người sẵn sàng hiến tạng nếu không may mất đi, từ đó giúp những người chờ ghép thêm cơ hội sống", bác sĩ Nghĩa nói.

Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con

Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con

Trên một khoảnh đất nhỏ nằm giữa nghĩa trang, 3 huyệt mộ được đào nằm chung chỗ. Khoảng cách giữa các huyệt chỉ vài gang tay. Lần lượt linh cữu của 3 mẹ con trong vụ tai nạn thương tâm được hạ xuống đất, trong tiếng nấc nghẹn của người thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Người phụ nữ 29 tuổi hiến tạng tin moi tin 24h câu chuyện cảm động

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?