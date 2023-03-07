Nén nỗi đau mất cả hai con chỉ trong 3 tháng, cặp vợ chồng hiến tạng con để 'hồi sinh' những cuộc đời mới

Không thể níu kéo sự sống con gái, ông Thu và bà Hà đồng thuận đăng ký hiến tặng tạng của Hương cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép - điều mà Dũng, con trai ông bà, đã chờ trong hai năm nhưng không có kết quả.

Theo thông tin từ VNExpress, vào 9/2 vừa qua, N.T.L.T. (29 tuổi, ở Hà Nội), con gái ông Ngô Văn Thu và bà Nguyễn Thị Hà gặp tai nạn giao thông, tình trạng nghiêm trọng. Cô bị hôn mê sâu, thận trái hỏng, lá lách dập phải cắt bỏ ở một cơ sở y tế trước khi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại cơ sở ngoại khoa đầu ngành phía Bắc, Hương được các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa, nhưng người phụ nữ bị chết não, xác định không qua khỏi.

"Con trai từ giã cuộc sống vì không tìm được tạng phù hợp. Còn tạng của con gái sẽ được tặng cho những người khác đang mòn mỏi chờ đợi. Tôi biết ở thế giới bên kia, con gái sẽ mỉm cười đồng ý. Cháu tôi mới 5 tuổi nhưng sau này lớn, bé sẽ hiểu và tự hào về mẹ", ông Thu tâm sự.

Năm 2020, Dũng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức khám, các bác sĩ chẩn đoán giãn cơ tim bẩm sinh, tim phổi tổn thương, cần phải ghép đồng thời hai bộ phận này. Gia đình đã đăng ký nhận tạng hiến, đang trong quá trình chờ đợi, thì em tử vong vì viêm phổi, vào cuối năm 2022.

Mẹ và con gái người hiến tạng nghẹn ngào trong phút giây sắp phải chia xa người thân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTV News, từ tạng hiến của Hương, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca đồng ghép tim – thận cho một bệnh nhân, 37 tuổi, ở Tây Nguyên. Người đàn ông mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo trong 5-6 năm nay. Ngoài ra, anh thường xuyên điều trị cấp cứu ở các trung tâm tim mạch lớn ở TP HCM và Huế do các cơn nhịp nhanh cấp tính.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm mạch, Bệnh viện Việt Đức, cho biết do tất cả biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, hội đồng chuyên môn đã thống nhất chỉ định ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người cho chết não.

Các bác sĩ ghép tim, thận cho bệnh nhân - Ảnh: VNExpress

Ca ghép thực hiện hôm 15/2, kéo dài 10 giờ. Sau mổ, các chức năng tim và thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Người bệnh có thể ngồi dậy, ăn uống, đi lại và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch, hô hấp.

"Vài ngày nữa, người đàn ông này sẽ được xuất viện trở về quê nhà, đoàn tụ với gia đình mang theo trái tim của cô gái Hà Nội. Một cuộc sống mới lại bắt đầu", bác sĩ Ước nói.

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, cho biết Bệnh viện Việt Đức đã triển khai ghép tạng từ những năm đầu thế kỷ 21, hiện là trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 1.500 ca ghép thận, 110 ghép gan, 49 ghép tim, 6 ghép phổi.

Các chuyên gia làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng với trình độ chuyên môn cao, ghép thận chỉ còn khoảng 2-3 giờ, ghép gan 4-5 giờ, ghép tim trở thành thường quy, tiệm cận với thời gian của các nước trong khu vực và trên thế giới. "Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người sẵn sàng hiến tạng nếu không may mất đi, từ đó giúp những người chờ ghép thêm cơ hội sống", bác sĩ Nghĩa nói.