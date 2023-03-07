Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con

Xã hội 07/03/2023 15:25

Trên một khoảnh đất nhỏ nằm giữa nghĩa trang, 3 huyệt mộ được đào nằm chung chỗ. Khoảng cách giữa các huyệt chỉ vài gang tay. Lần lượt linh cữu của 3 mẹ con trong vụ tai nạn thương tâm được hạ xuống đất, trong tiếng nấc nghẹn của người thân.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 7/3, nhiều người dân không cầm được nước mắt chứng kiến cảnh tiễn đưa 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (SN 1997, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên), nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc, về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Tại lễ tang, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Càng đau đớn hơn khi nhìn thấy người chồng như điên dại, gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con. Anh Hoàng Văn Tâm (SN 1991) chồng chị H. nức nở: “Đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá đau đớn này. Chỉ trong chốc lát tôi mất đi tất cả...”.

Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 1
Dòng người đã tiễn đưa 3 mẹ con ra nghĩa trang từ sáng sớm ngày 7/3 - Ảnh: VietNamNet
Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 2
 Người chồng, người cha Hoàng Văn Tâm tiễn biệt vợ con - Ảnh: VietNamNet
Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 3
Linh cữu 3 mẹ con được hạ xuống - Ảnh: VietNamNet

Anh Nguyễn Quỳnh Đạo (SN 1982, trú xã Nghĩa Trung), người thân nạn nhân cho biết: “Còn nỗi đau nào hơn thế. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên cái chết của em và cháu tôi”.

Cố rướn chút sức lực cuối cùng đến quan tài con gái và 2 cháu, bà Phan Thị Diệu (SN 1972, mẹ chị H.) gào khóc: “Con ơi, cháu ơi, răng lại đưa nhau đi cả rứa. Mẹ còn thiết sống gì nữa đây…”

Trên một khoảnh đất nhỏ nằm giữa nghĩa trang, 3 huyệt mộ được đào nằm chung chỗ. Khoảng cách giữa các huyệt chỉ vài gang tay. Lần lượt linh cữu của từng người được hạ xuống đất, trong tiếng nấc nghẹn của người thân.

Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 4Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 5
Đám tang đẫm nước mắt, thắt ruột gan những người ở lại - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào lúc 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-201.03, chở vật liệu xây dựng. Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy chở 4 người.

Cụ thể, khi đang điều khiển xe tải đi qua địa bàn xóm 9B thì tài xế Quân phát hiện ô tô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều. Do tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, tài xế Quân không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người.

Đẫm nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con tử vong: Người chồng gào khóc không ra tiếng trước huyệt mộ vợ con - Ảnh 6
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm vào sáng ngày 6/3 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), cháu Hoàng Kim O. (SN 2016) và Hoàng Văn B. (SN 2014) - con chị H., tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Quân đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an sau đó đã vận động tài xế đến trụ sở công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ tài xế Quân để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Người thân nạn nhân cho biết, cháu Hoàng Văn Trọng - nạn nhân duy nhất còn sống sót đã được phẫu thuật.

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