Người thân nạn nhân cho biết, cháu Hoàng Văn Trọng - nạn nhân duy nhất còn sống sót đã được phẫu thuật.

Liên quan đến vụ xe tải cán 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An, theo thông tin từ VietNamNet, người thân nạn nhân cho biết, cháu Hoàng Văn Trọng - nạn nhân duy nhất còn sống sót đã được phẫu thuật. Sức khỏe cháu bé đang hồi phục.

Xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào lúc 6h55' ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-201.03, chở vật liệu xây dựng. Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy chở 4 người.

Cụ thể, khi đang điều khiển xe tải đi qua địa bàn xóm 9B thì tài xế Quân phát hiện ô tô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều. Do tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, tài xế Quân không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con chị H. tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), cháu Hoàng Kim O. (SN 2016) và Hoàng Văn B. (SN 2014) - con chị H., tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Quân đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an sau đó đã vận động tài xế đến trụ sở công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ tài xế Quân để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lời khai của tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An Vào chiều ngày 6/3, cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Duy Quân.

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