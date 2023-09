Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 6/3, Đại tá Phạm Đức Châu, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các bước điều tra nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 542E khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào 07h05 sáng 6/3, tại Km5+800, đường tỉnh 542E (thuộc xóm 9B, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 14C - 201.03 do tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc) điều khiển với xe mô tô BKS 37N1 - 576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ tử vong tại chỗ; con trai út bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.