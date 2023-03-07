Vào chiều ngày 6/3, cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Duy Quân.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 6/3, Đại tá Phạm Đức Châu, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các bước điều tra nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 542E khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Cụ thể, vào 07h05 sáng 6/3, tại Km5+800, đường tỉnh 542E (thuộc xóm 9B, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 14C - 201.03 do tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc) điều khiển với xe mô tô BKS 37N1 - 576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ tử vong tại chỗ; con trai út bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tài xế xe tải khai do tập trung tránh xe ô tô tải đi ngược chiều, không chú ý quan sát nên gây tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt Đại tá Châu cho biết, sau khi hoàn tất các bước điều tra theo quy định, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan họp bàn để từ đó kết luận nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, hay liên đới đến vụ việc nếu có. Cũng theo Đại tá Châu, sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Duy Quân. Kết quả kiểm tra đều âm tính.

Đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia do Phó Chánh Văn phòng Phạm Việt Công dẫn đầu thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ thân nhân 3 mẹ con tử nạn - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ báo Giao Thông, qua xác minh ban đầu xác định, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển xe ô tô chở đá từ mỏ đá Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc) đến xã Nghi Liên (TP Vinh) theo hợp đồng. Khi đi trên đường tỉnh 542E đoạn qua xã Hưng Trung, Hưng Nguyên thì xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra xác định tài xế Quân không có nồng độ cồn trong cơ thể, không sử dụng chất ma tuý. Tài xế Quân khai nhận, khi điều khiển phương tiện đến đoạn Km5+800, đường tỉnh 542E (thuộc địa phận xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) thì phát hiện phía trước có xe tải đi ngược chiều và 1 xe mô tô đi cùng chiều, trên xe có 4 người. Do tập trung tránh xe ô tô tải đi ngược chiều, tài xế không chú ý quan sát nên gây tai nạn với xe mô tô nói trên.

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