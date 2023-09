Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 6/3, thi thể chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, ở nhà người dân gọi là D.), trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng 2 con nhỏ tử vong trong vụ tai nạn sáng cùng ngày đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, riêng cháu Tr. (con trai út chị H. may mắn bị hất văng ra nên tình trạng nhẹ hơn. "Khi tôi chạy đến thì thấy cháu Tr. bị thương ở đầu, người và tay nhưng vẫn tỉnh táo. Cháu không kêu đau mà chạy lại ôm mẹ khóc, kêu mẹ dậy. Chứng kiến cảnh này ai cũng đau đớn lắm", một người dân chứng kiến vụ tai nạn, chia sẻ. Thời điểm trên, chị H. đang chở các con đến trường học cách nhà 1km.

Xe máy màu đỏ do chị Hồng điều khiển chở các con đến trường chạy phía trước xe tải thời khắc trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, người dân địa phương cho biết, chị H. lấy chồng từ khi còn rất trẻ, hiện 2 vợ chồng đã có 3 người con. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, chồng đi làm ăn xa. Chị H. ở nhà chăm con và làm nông. Anh Hoàng Văn T. (32 tuổi, chồng chị H.) từng có thời gian đi xuất khẩu lao động, mới về nước hơn một năm trước. Thời gian gần đây, anh T. ra Hải Dương làm công nhân, khi nghe tin dữ cũng đang trên đường về để nhìn mặt vợ con lần cuối.

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 7h ngày 6/3, chị Nguyễn Thị H. điều khiển xe máy chở 3 con gồm: Hoàng Văn B. (9 tuổi), Hoàng Kim O. (7 tuổi) và cháu Hoàng Văn Tr. (5 tuổi) đến trường học. Khi đến địa phận xóm 9B (xã Hưng Trung) thì va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Hưng Trung) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị H. cùng 2 người con đầu tử vong tại chỗ, còn bé trai út bị thương. cháu Hoàng Văn Trọng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe đang hồi phục. Hiện cháu Hoàng Văn Trọng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe đang hồi phục.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.