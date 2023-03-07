Dù cơ thể có nhiều vết thương nhưng bé trai 5 tuổi - cháu Hoàng Văn Tr. vẫn chạy đến ôm thi thể mẹ và anh, chị gào khóc gọi dậy.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 6/3, thi thể chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, ở nhà người dân gọi là D.), trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng 2 con nhỏ tử vong trong vụ tai nạn sáng cùng ngày đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chứng kiến 3 cỗ quan tài đặt song song, 3 chiếc bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương của mẹ con chị H., ai nấy đều xót xa, thương tiếc. Sự ra đi đột ngột của con gái và 2 cháu ngoại như cú sốc lớn khiến bà Phan Thị Diệu (51 tuổi, mẹ đẻ chị H.) ngã quỵ, không còn sức đứng vững. Người thân luôn có mặt bên cạnh để túc trực bà. Tỉnh dậy sau một lúc ngất xỉu, bà Diệu lại gào khóc, gọi tên con, cháu đến lạc giọng. "Con ơi! Cháu ơi, dậy với bà đi. Đừng bỏ mẹ, bỏ bà mà đi như thế chứ", bà Diệu khóc ngất.

Giây phút thi thể 3 mẹ con chị H. được đưa vào áo quan, bà Diệu vùng dậy, đòi chạy đến ôm lấy con, song được người thân và những người có mặt giữ lại vì sợ bà ngã quỵ. "Mọi người ơi, gọi con, cháu tôi dậy đi", bà Diệu gào khóc. 3 chiếc bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương của mẹ con chị H., ai nấy đều xót xa, thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet Anh Tâm vẫn chưa thể tin vợ cùng các con ra đi bất ngờ đến như vậy - Ảnh: VietNamNet Bà Diệu - mẹ chị H. khóc ngất trong tang lễ của con và hai cháu - Ảnh: Báo Dân Trí Người thân gia đình chị H. khóc nức nở khi chứng kiến cảnh tang tóc - Ảnh: Báo Dân Trí Khu vực xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là một đoạn đường thẳng, mặt đường bằng bê tông, cách vị trí nút thi công đường cao tốc chừng 300m. Bên đường có biển cảnh báo công trường, biển cấm ô tô vượt nhau. Bà Nguyễn Thị Hương, một người dân sống cạnh hiện trường vụ tai nạn kể lại: "Sáng sớm, mọi người đang ở trong nhà thì nghe cái rầm, tôi chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Người mẹ cùng 2 con đã tử vong, nằm sát nhau, thi thể không còn nguyên vẹn. Khung cảnh quá kinh hoàng, một số người còn không dám nhìn vào hiện trường".

Theo người dân địa phương, riêng cháu Tr. (con trai út chị H. may mắn bị hất văng ra nên tình trạng nhẹ hơn. "Khi tôi chạy đến thì thấy cháu Tr. bị thương ở đầu, người và tay nhưng vẫn tỉnh táo. Cháu không kêu đau mà chạy lại ôm mẹ khóc, kêu mẹ dậy. Chứng kiến cảnh này ai cũng đau đớn lắm", một người dân chứng kiến vụ tai nạn, chia sẻ. Thời điểm trên, chị H. đang chở các con đến trường học cách nhà 1km. Xe máy màu đỏ do chị Hồng điều khiển chở các con đến trường chạy phía trước xe tải thời khắc trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ VietNamNet, người dân địa phương cho biết, chị H. lấy chồng từ khi còn rất trẻ, hiện 2 vợ chồng đã có 3 người con. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, chồng đi làm ăn xa. Chị H. ở nhà chăm con và làm nông. Anh Hoàng Văn T. (32 tuổi, chồng chị H.) từng có thời gian đi xuất khẩu lao động, mới về nước hơn một năm trước. Thời gian gần đây, anh T. ra Hải Dương làm công nhân, khi nghe tin dữ cũng đang trên đường về để nhìn mặt vợ con lần cuối. Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 7h ngày 6/3, chị Nguyễn Thị H. điều khiển xe máy chở 3 con gồm: Hoàng Văn B. (9 tuổi), Hoàng Kim O. (7 tuổi) và cháu Hoàng Văn Tr. (5 tuổi) đến trường học. Khi đến địa phận xóm 9B (xã Hưng Trung) thì va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Hưng Trung) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị H. cùng 2 người con đầu tử vong tại chỗ, còn bé trai út bị thương. cháu Hoàng Văn Trọng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe đang hồi phục. Hiện cháu Hoàng Văn Trọng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe đang hồi phục. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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