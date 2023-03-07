Trước di ảnh của vợ và con, anh Hoàng Văn Tâm (SN 1991, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) dường như vẫn không thể tin trong phút chốc đã mất đi 3 người thân trong sáng ngày 6/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h chiều ngày 6/3, anh Hoàng Văn Tâm (SN 1991, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là chồng - cha của 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng đã trở về nhà. Anh Tâm là công nhân làm thêm tại một nhà máy tại tỉnh Hải Dương. Khi nhận được tin dữ, anh Tâm cùng người thân bắt taxi trở về. Tới nhà, anh đã không thể đứng vững khi chứng kiến cảnh tượng quặn lòng. Bộ bàn ghế tại phòng khách đã được chuyển đi chỗ khác, nhường chỗ đặt thi thể vợ và 2 con. Trước di ảnh của vợ và con, anh dường như vẫn không thể tin trong phút chốc đã mất đi 3 người thân...

"Vợ ơi, con ơi, anh vừa mới đi mà... Sao bỏ anh ở lại một mình. Anh biết sống sao đây", anh Tâm nghẹn ngào bên cỗ quan tài vợ và các con. Anh Tâm vẫn chưa thể tin vợ cùng các con ra đi mãi mãi - Ảnh: VietNamNet Ở phía dưới gốc cây, mấy người phụ nữ đang ôm lấy bà Đặng Thị Phương (SN 1967, bà nội của các cháu) gào khóc, gọi tên con cháu. Ngoài ra, anh Nguyễn Quỳnh Đạo (SN 1982, trú xã Nghĩa Trung), người thân nạn nhân cho biết, ông Hoàng Văn Thành (bố anh Tâm – PV) không may lên cơn đột quỵ cách đây khoảng 20 ngày, anh Tâm ở nhà chăm sóc bố. “Gần đây, khi sức khoẻ ông Thành đỡ hơn nên Tâm mới ra Hải Dương làm việc”, anh Đạo chia sẻ.

Anh Tâm và chị Hồng là người cùng quê. Năm 2013, anh chị nên duyên vợ chồng. Sau thời gian về chung nhà, anh chị sinh được 3 người con gồm Hoàng Văn Bảo (SN 2014), Hoàng Kim Oanh (SN 2016) và Hoàng Văn Trọng (SN 2018). Căn nhà cấp 4 của chị Tâm vốn yên bình, lặng lẽ nay bỗng bao trùm không khí tang thương... Hay tin gia đình anh Tâm có chuyện buồn, rất đông hàng xóm láng giềng tới sang động viên, thăm hỏi. Mỗi người một tay giúp đỡ gia đình anh chuẩn bị lo thủ tục mai táng cho những người xấu số. Bà Đặng Thị Phương, bà nội gào khóc, gọi tên con và các cháu - Ảnh: VietNamNet Thông tin từ người thân nạn nhân, cháu Hoàng Văn Trọng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe đang hồi phục. Về phía trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, sáng nay trên đường cùng con đến trường, chị Nguyễn Thị Hồng cùng 3 người con không may gặp tai nạn thương tâm. Em Hoàng Thị Kim Oanh, học sinh lớp 1E và Hoàng Văn Bảo, học sinh lớp 3A không qua khỏi, còn em út (học sinh mầm non) hiện đang cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố các em đi làm xa. Ban giám hiệu nhà trường đang phát động, kêu gọi các giáo viên cũng như các bậc phụ huynh cùng chia sẻ nỗi đau thương, mất mát đối với gia đình Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 7h ngày 6/3, tài xế Quân lái ôtô tải biển số 14C chạy trên tỉnh lộ 542E. Đến xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, ôtô này ra va chạm với xe máy chạy phía trước do chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi, trú xã Hưng Trung) điều khiển, chở 3 con nhỏ đi học. Cú va chạm mạnh khiến 4 mẹ con chị Hồng văng xuống đường. Nữ tài xế xe máy cùng 2 con nhỏ 7 và 9 tuổi tử vong tại chỗ. Bé trai 5 tuổi còn lại bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm ôtô tải, hư hỏng nặng. Sự việc được camera an ninh nhà dân cạnh hiện trường ghi lại.

Năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất là bao nhiêu? Hiện nay có 2 loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mỗi loại hình bảo hiểm, mức đóng lại được quy định khác nhau.

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