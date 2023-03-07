Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 kịp thời đưa ngư dân bị đột quỵ não từ đảo Trường Sa về đất liền chữa trị.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 7/3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 đã vận chuyển kịp thời ngư dân bị đột quỵ não từ đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Cụ thể, vào lúc 5h ngày 5/3, nam bệnh nhân H.B. (71 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Nam) khi đang khai thác hải sản trên biển thì bất ngờ bị ngã, sau đó bị liệt nửa người phải, không giao tiếp được. Các ngư dân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 20h50 cùng ngày.

Bác sĩ khẩn trương đưa bệnh nhân vào Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: VTC News Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, Binh đoàn 18 nhanh chóng điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 phối hợp với tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thượng uý, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sân Nhất. Trong quá trình vận chuyển về đất liền, bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ nên tổ cấp cứu cũng gặp những khó khăn. Bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ, huyết áp khó kiểm soát trong quá trình chuyển viện - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi vượt biển, tổ bay cấp cứu đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân và cất cánh về lại đất liền. Chuyến bay đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 lúc 19 giờ 10 ngày 6/3. Đội ngũ các y, bác sĩ khẩn trương đưa bệnh nhân vào Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175.

Thượng uý, bác sĩ Tạ Văn Bạch cho biết: “Từ đảo Song Tử Tây về đất liền mất gần 5 giờ. Trong quá trình vận chuyển về đất liền, bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ nên gây ra rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cần phối hợp với tổ bay để bay thấp nhất có thể, do đó thời gian bay về càng chậm. Bệnh nhân có những thời điểm huyết áp rất cao, chúng tôi phải dùng phương pháp hạ áp bằng thuốc đường tĩnh mạch”. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khi nhập viện, người bệnh được điều trị tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đội ngũ bác sĩ đang tiến hành các phác đồ điều trị thích hợp với hy vọng giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

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