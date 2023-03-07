Bé gái 2 tuổi ở Thanh Hóa bị xịt hơi cay vào mắt trong vụ xô xát của người lớn

Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc một cháu bé hơn 2 tuổi bị người đàn ông xịt hơi cay vào mắt.

Theo thông tin từ báo Gia Đình và Xã hội, vào chiều ngày 6/3, tin từ một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc một cháu bé hơn 2 tuổi bị người đàn ông xịt hơi cay vào mắt. Cụ thể, Công an huyện Hà Trung nhận được đơn trình báo của anh Vũ Xuân Hùng (45 tuổi, trú tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung) về việc vợ chồng anh và con gái bị người đàn ông xịt hơi cay sau vụ xô xát ra xảy ra tại nhà riêng.

Căn nhà riêng của gia đình anh Vũ Xuân Hùng - Ảnh: Báo Dân Trí Theo đơn trình báo, ngày 23/11/2022, anh Hùng nhận sửa đường ống dẫn nước cho gia đình anh N.V.B. (46 tuổi, trú tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung). Đến khoảng 20h ngày 17/12/2022, anh B. gọi điện thông báo cho anh Hùng đến sửa lại đường ống nước do bị rò rỉ. Vì gia đình đang có việc nên anh Hùng hẹn sẽ đến sửa lại đường ống vào dịp khác. Không đồng ý với lý do của anh Hùng, hơn 20h cùng ngày, anh B. đi ô tô đến nhà anh Hùng nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong quá trình xô xát, anh B. bất ngờ rút trong túi áo một bình xịt hơi cay, xịt thẳng về phía vợ chồng anh Hùng cùng con gái bên cạnh.

Bé Bảo A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp... - Ảnh: Báo Gia Đình và Xã hội Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc khiến vợ chồng anh Hùng bị thương nhẹ, còn con gái anh Hùng là cháu Vũ Thị Bảo A. (hơn 2 tuổi) bị thương ở mắt, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. Hơn 1h ngày 18/12/2022, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé Bảo A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp... Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Hà Trung đã lập biên bản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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