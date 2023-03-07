Chàng trai 17 tuổi nhảy hồ Xuân Hương cứu người kẹt trong ô tô: 'Nghe người ta kêu cứu, con chịu không nổi'

Xã hội 07/03/2023 10:24

Câu chuyện về chàng trai 17 tuổi Nguyễn Trung Hiếu (quê Long An) bất chấp trời đêm giá lạnh nhảy xuống hồ Xuân Hương để cứu người kẹt trong ô tô 7 chỗ gặp tai nạn, đã nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 2/3, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Trung Hiếu vì đã dũng cảm nhảy xuống hồ Xuân Hương cứu người gặp tai nạn vào giữa đêm khuya giá lạnh. 

Cụ thể, vào đêm ngày 21/1, tại khu vực cà phê Bích Câu (đối diện Vườn hoa thành phố Đà Lạt) chiếc xe ô tô biển số 85A - 094.52 đang lưu thông thì bất ngờ lao thẳng xuống hồ Xuân Hương. Nghe tiếng kêu cứu của người trong xe, em Nguyễn Trung Hiếu đã bất chấp trời giá lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu người bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

Em Nguyễn Trung Hiếu cho hay, khi chiếc xe ô tô lao xuống hồ Xuân Hương thì cũng là lúc em đi ngang qua. Thời điểm đó, em thấy có 2 người đàn ông bung cửa xe, bơi được vào bờ. Tuy nhiên, trong xe vẫn còn người kêu cứu nên em đã nhảy xuống hồ đưa 2 người còn lại vào bờ an toàn. Sau khi cứu người, Nguyễn Trung Hiếu đã lái xe về nhà trong tình trạng ướt sũng.

Chàng trai 17 tuổi nhảy hồ Xuân Hương cứu người kẹt trong ô tô: 'Nghe người ta kêu cứu, con chịu không nổi' - Ảnh 1
Chiếc xe lao xuống hồ Xuân Hương trong đêm ngày 21/2 - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (41 tuổi, mẹ Hiếu, hiện tạm trú tại P.7, TP.Đà Lạt) vẫn còn nhớ như in cảm giác vào lúc 1 giờ sáng ngày 21.2, khi Hiếu liên tục gõ cửa gọi mẹ với giọng nói run rẩy: “Mẹ ơi mở cửa cho con! Con lạnh quá mẹ ơi!”. Nghe giọng nói khác thường của con, biết có chuyện chẳng lành nên người mẹ lật đật chạy ra cổng.

“Lúc mở cửa, thấy mình mẩy con ướt nhem ướt nhẹp, run lập cập, môi tái ngắt…, tôi điếng hết người hỏi con xảy ra chuyện gì. Hiếu mới nói con nó vừa cứu người xong, vào nhà thay đồ rồi kể cho mẹ nghe. Tôi pha nướng nóng, chuẩn bị quần áo cho con tắm, nhưng trong người thì cứ hồi hộp, thấp thỏm, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra”, người mẹ nhớ lại.

 

Lát sau, Hiếu mới lấy lại được sức khỏe và tinh thần để kể cho mẹ nghe hết vụ việc vừa trải qua. Theo lời kể của chàng trai 17 tuổi, lúc 0h ngày 21/2, trong lúc đi chơi cùng vài người bạn thân, qua khu vực cà phê Bích Câu ở đoạn đường Trần Quốc Toản thì thấy có chiếc ô tô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương. Sau đó, em thấy có 2 người đàn ông bung cửa xe ra, bơi được vào bờ. 

Nghe tiếng kêu cứu của người trong xe, Hiếu bất chấp trời giá lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu được 2 người bị nạn khác đưa vào bờ an toàn. Sau đó, Hiếu run rẩy, lái xe cùng các bạn về nhà. “Lúc Hiếu xin đi chơi, vì sợ con lạnh nên mẹ đã cho con mặc 3 cái áo ấm. Về nhà còn  có 1 cái, tại lúc con cứu người bơi ra giữa sông thì nặng quá nên con nó bỏ lại 2 cái áo ở hồ luôn. Nghe con kể mà mình thót tim, sợ không tả được. Tối bữa đó tôi không ngủ được, trằn trọc tới sáng vì lỡ con có xảy ra chuyện gì chắc tôi không biết phải sống sao", bà bày tỏ.

Nói về hành động của mình, Hiếu cười, rằng lúc đó nghe người ta kêu cứu, em không chịu nổi nên đã quyết nhảy xuống. Em cũng không kịp suy nghĩ nhiều về những nguy hiểm mình đối mặt, bởi khoảnh khắc đó em chỉ nghĩ được một điều duy nhất: cứu người là trên hết.

Vì quê ở miền Tây, xung quanh nhà có nhiều ao, hồ nên từ năm lớp 2 Hiếu đã biết bơi và bơi rất giỏi. Trong một lần tắm biển ở Nha Trang 4 năm về trước, em cũng từng một lần cứu mẹ khi mẹ bị sóng biển đưa ra xa bờ.

Chàng trai 17 tuổi nhảy hồ Xuân Hương cứu người kẹt trong ô tô: 'Nghe người ta kêu cứu, con chịu không nổi' - Ảnh 2
Với chị Thùy Trang, đây là món quà đặc biệt của con trai dành tặng mình dịp 8/3 này - Ảnh: Báo Thanh Niên

Những ngày qua, lời khen của bà con hàng xóm, câu chuyện cũng được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, bà Thùy Trang vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Niềm vui lớn nhất của người làm mẹ như bà là có một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo và đầy dũng cảm.

“Hiếu nó hiếu thảo lắm, sinh nhật mẹ hay ngày 8.3 năm nào con nó cũng chúc tôi. Con cũng quan tâm hỏi mẹ thích ăn gì để mua. Câu chuyện của Hiếu năm nay là món quà 8.3 ý nghĩa nhất với tôi”, người mẹ mừng, nói một cách đầy tự hào về con trai.

8 năm trước, vì hoàn cảnh nên bà Hiếu theo mẹ từ quê Tân Thạnh (Long An) lên TP.Đà Lạt sinh sống. Học tới lớp 10, em nghỉ học, đi làm lao động tự do để đỡ đần, phụ giúp cho mẹ. Bà Thùy Trang cũng làm nhiều nghề khác nhau để có tiền nuôi con.

Thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm biết được câu chuyện cứu người dũng cảm của Hiếu nên cũng đã chủ động liên lạc với gia đình, ngỏ ý được giúp đỡ việc làm cho em. Nhận thấy con còn nhỏ, chưa thể đi làm xa nên bà Trang và con trai vẫn chưa thể đồng ý. “Tôi cảm ơn và thực sự xúc động trước tấm lòng của những người tốt đã quan tâm và yêu thương 2 mẹ con. Với tôi, con trai chính là niềm tự hào, là tất cả hy vọng của tôi. Mong rằng trên bước đường trưởng thành, con vẫn sẽ sống tình cảm, yêu thương và mãi là niềm tự hào của mẹ", bà nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Văn Sang (42 tuổi, ba Hiếu) ở quê biết chuyện của con cũng vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Tuy nhiên niềm hạnh phúc của người cha lại lớn hơn, bởi ông nhận ra con mình đã thực sự trưởng thành và có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ trong những năm tháng về sau.

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