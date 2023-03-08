Vợ chồng chị cưới nhau được gần 20 năm. Do hiếm muộn, sau 6 năm, họ mới có cậu con trai đầu lòng. Chị Tuyên cho biết: "Gia đình tôi chạy chữa và chờ 6 năm mới có con. Cháu lớn năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Mất thêm hơn 10 năm nữa, tôi mới có cháu Đ."

Theo thông tin từ Zing, căn nhà 3 gian của vợ chồng chị Tuyên (mẹ bé 17 tháng tuổi tử vong do bị 2 cô giáo bạo hành) nằm trong con ngõ nhỏ tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đến trạm y tế xã Vạn Điểm, nhân viên y tế cho cháu Đ. thở oxy. Lúc này, cháu bé nấc mấy lần. Sau đó, gia đình và nhân viên trạm y tế gọi taxi để chuyển bé trai đến Bệnh viện Nông Nghiệp cấp cứu.

Người phụ nữ ở tuổi tứ tuần kể hôm 26/2, đang làm ruộng, chị nhận được điện thoại của cô giáo thông báo Đ. bị ngất. Chị vội vàng đi xe máy đến lớp học của con. "Khi tôi đến, cháu ngất nằm giữa nhà, người và môi trắng nhợt. Quần áo và tất ướt hết. Cô giáo nói vừa hắt nước để cho cháu tỉnh. Lúc đó, tôi bối rối quá, chỉ biết hét ầm lên rồi nhanh chóng đưa con đi cấp cứu", chị Tuyên mắt rơm rớm khi nhắc lại sự việc xảy ra.

"Trên đường đi cấp cứu, cháu Đ nôn sạch cháo mà sáng tôi cho cháu ăn", chị Tuyên kể và cho biết lúc đó chị đi cùng nhân viên trạm y tế, 2 cô giáo không đi cùng. Qua chẩn đoán, bác sĩ nhận định cháu nguy kịch nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo mẹ bé trai, nhà bố mẹ đẻ của chị ở gần nhà của An và Lành (2 người nhận trông giữ cháu bé tại cơ sở tư nhân). Có chút quan hệ họ hàng, chị Tuyên quyết định gửi con cho họ. "Tôi mới cho con đi học được 2 tuần. Vì tin tưởng nên đem con đi gửi, ai ngờ... Ai ngờ cô đánh cháu dã man như thế"

Trong nỗi nhớ con, chị Tuyên không ngờ 2 cô giáo lại bạo hành bé trai dã man như vậy. “Lúc thấy tai cháu tím, tôi hỏi thì cô nói cháu bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh cháu dã man như thế”, mẹ bé trai bức xúc.

"Gia đình 2 cô có đến nói chuyện và muốn tìm cách giải quyết. Sự việc vừa xảy ra, gia đình tôi rất bối rối, chưa thể nghĩ được gì ở thời điểm này", chị Tuyên chia sẻ.

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan điều tra - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

An tốt nghiệp trường sư phạm mầm non và từng làm trông trẻ thuê cho một số cơ sở. An sau đó cùng Lành tự mở cơ sở "chui" để trông trẻ trong căn nhà khoảng 80 m2 thuê ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm xử phạt hành chính, yêu cầu đóng cửa nhưng cả hai không chấp hành.

Ngày 20/2, bé trai 17 tháng tuổi lần đầu tiên được đưa đến lớp học tại đây. Hai bảo mẫu khai do bé quấy khóc nên "đánh, tát vào đầu, mông để răn đe". Do liên tục bị đánh, hai ngày sau đó đến lớp, bé trai càng khóc nhiều hơn.

Căn nhà trông trẻ của hai bảo mẫu - Ảnh: Zing

Dựa vào lời khai ban đầu, ngày 23/2 khi bé khóc không chơi cùng các bạn trong giờ, Lành đã bế xốc hai nách và ném xuống nền nhà trải thảm xốp. Cùng lúc, Lành "tát vào mặt, dùng chân đạp vào bụng. Chiều cùng ngày, khi gia đình đến đón, hai bảo mẫu thông báo con đã tự ngã trong giờ học.

Trong ba ngày tiếp theo, bé trai vẫn đến lớp và việc bạo hành của hai bảo mẫu lại tiếp tục. Khoảng 9h30 ngày 26/2, khi đứa trẻ bất tỉnh sau cú đạp của An, hai bảo mẫu đã gọi gia đình đến đưa đi cấp cứu, vẫn nói lý do là "tự ngã". 17h ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương chuẩn đoán bé tiên lượng xấu nên cho gia đình đưa về nhà. Hôm sau, em đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho hay, bé trai mới 17 tháng chưa đủ tuổi để được nhận vào trường mẫu giáo công lập nên cho đến cơ sở trông trẻ tư nhân gần nhà để làm quen trước. Mức học phí 1,5 triệu đồng một tháng, bao gồm ăn trưa.