Mẹ chồng sốc nặng khi biết con dâu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: 'Cháu về đây làm dâu chưa hề có điều tiếng gì'

Xã hội 09/03/2023 12:02

Nhà của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành (2 bị can trong vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi) cùng nằm ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo thông tin từ Zing, kể từ khi Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành (2 bị can trong vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi) bị bắt tạm giam, cuộc sống gia đình có nhiều xáo trộn. Bà Sơn (mẹ chồng Lành) bật khóc: "Cơm cứ dọn ra, lại dọn vào, tôi chả thiết ăn gì. Hai đứa nhỏ đêm nào cũng quấy khóc đòi mẹ. Bố nó đi làm không thể nghỉ được, ông nội giờ một nách 2 đứa, chăm cả ngày lẫn đêm".

Bà Sơn cho biết Lành và An đều là con cháu trong nhà, ở cách nhau chỉ vài bước chân. Hôm nghe tin con dâu và An bị cảnh sát bắt giữ, 2 gia đình đều sốc. "Cháu về đây làm dâu 6-7 năm chưa có điều tiếng gì. Sự việc vừa xảy ra tôi bàng hoàng không thể tin", bà Sơn nói.

Theo gia đình, sau vài năm chưa có con, vợ chồng Lành nhận con nuôi. Hai năm sau, người phụ nữ này sinh một bé gái.

"Cháu lớn được 4 tuổi, cháu thứ 2 được hơn 2 tuổi. Giờ mẹ thì bị giữ, con nhỏ ở nhà khóc cả đêm đòi mẹ, tôi cũng xót lắm", bà Sơn rưng rưng.

 

Kể về con dâu, bà Sơn cho biết 2 mẹ con chưa từng xảy ra xích mích. Gia đình vừa xây nhà xong trước Tết, ở nhà mới chưa được bao lâu vụ việc xảy ra. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến nhà bé trai thăm hỏi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cũng đang bối rối nên chưa thể tìm ra hướng giải quyết. "Có con trai lớn mất vì tai nạn khi cháu đang học đại học năm cuối, tôi rất hiểu nỗi đau của người mẹ mất con. Tôi mong gia đình chị Tuyên (mẹ bé trai) bỏ qua, sớm ngồi lại nói chuyện cùng gia đình", bà Sơn nói.

Mẹ chồng sốc nặng khi biết con dâu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: 'Cháu về đây làm dâu chưa hề có điều tiếng gì' - Ảnh 1
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của An và Lành - Ảnh: Zing

Cũng bất ngờ trước thông tin khi con dâu liên quan cái chết của bé trai 17 tháng tuổi, bà Điển (mẹ chồng An) cho biết khi đi làm về, An không có biểu hiện bất thường.

"Gia đình tôi và gia đình cháu Lành đều tạo điều kiện cho các cháu đi làm. Nhiều hôm 2 cháu làm đến tận tối muộn mới về nhưng gia đình không phàn nàn gì. An về vẫn chăm con, không thấy biểu hiện gì bất thường", bà Điển mắt ngấn lệ khi trò chuyện.

Ngồi ở góc nhà, chồng An gạt vội nước mắt: "Không biết vợ em ở trong đó đang như thế nào. Còn hai đứa nhỏ ở nhà tối đến cứ khóc đòi mẹ. Không muốn các con biết chuyện, gia đình đành nói dối là An đi viện".

Người đàn ông này kể hôm cháu bé bị ngất, anh gọi điện hỏi thăm vợ. An chỉ nói rằng cháu bị ngã, đã đưa vào bệnh viện mà không kể thêm. "Bọn em đang tính cho An nghỉ trông trẻ để 2 vợ chồng làm mộc cùng nhau. Đầu năm nay, nhiều phụ huynh nhờ trông con nên vợ em vẫn cố. Ai ngờ sự việc như vậy", chồng An bày tỏ.

Mẹ chồng sốc nặng khi biết con dâu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: 'Cháu về đây làm dâu chưa hề có điều tiếng gì' - Ảnh 2
Hai bảo mẫu An và Lành bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháu P.T.Đ (SN 2021, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đi học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông giữ trẻ của Lành và An trên địa bàn nên triệu tập 2 đối tượng này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ. được gia đình gửi đến cơ sở trông giữ trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé quấy khóc nên Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành.

Ngày 23/2, hai đối tượng đưa các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi, nhưng cháu Đ. vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, do cháu Đ. tiếp tục khóc và chạy ra ngoài cửa lớp đứng, Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành đối với cháu. Khi gia đình tới đón cháu Đ., hai đối tượng báo cháu tự ngã.

Trong các ngày 24- 26/2, cháu Đ. được gia đình đưa đến cơ sở giao cho An trông giữ. Đến 9h30 ngày 26/2, cháu Đ. khóc thì bị An đánh bất tỉnh, sau đó An gọi gia đình đến cùng đưa cháu đi cấp cứu. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

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