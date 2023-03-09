Xót xa mẹ bé trai 17 tháng bị bạo hành tử vong: 'Tôi hiếm muộn mất 10 năm, luôn muốn dành điều tốt cho con'

Xã hội 09/03/2023 14:57

Chị Tuyên chia sẻ, do hiếm muộn, gia đình chị chạy chữa 6 năm mới có con trai lớn, mất hơn 10 năm nữa, chị mới có cháu Đ. - cháu bé 17 tháng tuổi bị bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Tuyên (mẹ của bé trai 17 tháng tử vong do bị 2 bảo mẫu bạo hành) chia sẻ, do hiếm muộn, gia đình chị chạy chữa 6 năm mới có con trai lớn, năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9. Mất hơn 10 năm nữa, chị mới có cháu Đ.

Hôm 26/2, chị đang làm ruộng thì nhận điện thoại của bảo mẫu thông báo cháu Đ. bị ngất. Chị vội vàng đi xe máy đến nhà trẻ của con. "Khi tôi đến, con ngất nằm giữa nhà, người và môi trắng nhợt. Quần áo và tất ướt hết. Cô bảo mẫu nói vừa hắt nước để cho con tỉnh. Lúc đó, tôi bối rối quá, chỉ biết hét ầm lên rồi nhanh chóng đưa con đi cấp cứu", nói tới đây chị Tuyên rơm rớm nước mắt.

Chị Tuyên kể tiếp: “Lúc đến trạm y tế xã Vạn Điểm, nhân viên y tế cho con trai tôi thở ôxy. Sau đó, gia đình và nhân viên trạm y tế gọi taxi để chuyển con đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, con nôn sạch cháo mà tôi cho con ăn buổi sáng".

Xót xa mẹ bé trai 17 tháng bị bạo hành tử vong: 'Tôi hiếm muộn mất 10 năm, luôn muốn dành điều tốt cho con' - Ảnh 1
Mẹ của bé trai 17 tháng tuổi - Ảnh: VietNamNet

Mẹ bé trai cho biết, do nhà ông bà ngoại ở gần nhà 2 bảo mẫu An, Lành và có chút quan hệ họ hàng nên chị quyết định gửi con cho họ. Gia đình luôn cố gắng dành những điều tốt nhất có thể cho con.

Chị Tuyên không ngờ 2 bảo mẫu lại bạo hành cháu Đ. dã man như vậy. “Lúc thấy con trai bị bầm tím, tôi hỏi thì cô nói con bị ngã. Tôi nghĩ đơn giản trẻ con chơi bị ngã là chuyện thường. Ai ngờ cô đánh con dã man như thế. Gia đình 2 cô có đến nói chuyện và muốn tìm cách giải quyết. Sự việc vừa xảy ra, gia đình tôi rất bối rối, chưa thể nghĩ được gì ở thời điểm này", chị Tuyên thông tin thêm.

Xót xa mẹ bé trai 17 tháng bị bạo hành tử vong: 'Tôi hiếm muộn mất 10 năm, luôn muốn dành điều tốt cho con' - Ảnh 2
Điểm trông giữ của An và Lành - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, lúc sự việc mới xảy ra, 2 cô giáo Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nói với gia đình là cháu bé tự ngã. Tuy nhiên, khi đối chiếu với tài liệu điều tra, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Sau đó, 2 bị can thay đổi lời khai. Lành cho biết đã đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà. Trong khi An khai bế trượt cháu bé, làm nạn nhân ngã đập đầu.

Công an nhận thấy 2 lời khai này có nhiều điểm chưa phù hợp với dấu vết trên người nạn nhân. Sau khoảng một ngày làm việc, An và Lành đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

Theo lời khai, ngày 23/2, 2 bị can đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài cửa. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, nghi phạm tát nạn nhân. Cùng lúc này, An đạp vào bụng, ngực rồi đá và giẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con thì 2 người này nói cháu bé bị ngã.

Sáng 26/2, An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, 2 bị can gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều 1/3, nạn nhân được bệnh viện trả về. Sau đó một ngày, cháu bé tử vong.

Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong

Hai giáo viên đã bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên: Hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong

Ngay từ ngày đầu bé trai P.T.Đ. được gửi đến, do cháu quấy khóc nên 2 "giáo viên" An và Lành đã thực hiện hành vi bạo hành.

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