Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2023: Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chuyện Trương Lăng Hách và Bạch Lộc yêu đương là cố ý truyền ra?

2. Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh đặc biệt thích gọi anh là chồng trước mặt bạn bè.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ kiện tin đồn, tất cả đều tự mình đi theo thủ tục, sẽ không thông qua công ty để xử lý những điều này. Đội ngũ của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang thiếu người, gần đây đang tuyển dụng nhân viên mới.

4. Lý Hiện, Châu Vũ Đồng, Vạn Bằng và Ngô Tuấn Đình là những vai chính của bộ phim tình cảm hiện đại sắp ra mắt "My Hometown Has Lovers", được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mang tên "Người tình" của Samuel.

3. Lưu Hạo Nhiên gần đây đã mua một ngôi nhà mới, không còn trong khu phố cũ và Châu Đông Vũ cũng nối lại.

5. Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

6. Tiết Khải Kỳ và Châu Kha Vũ hai đoàn đội đang "xào couple", nhưng trên thực tế hai người lén lút không qua lại

7. Sau khi Hồ Ca có con, cuộc sống đã trở nên đầy đủ hơn, nhiều người còn trêu chọc vợ anh gặp hồ ca muốn kết hôn vào đúng thời điểm, sớm hơn vài năm nữa anh vẫn chưa có ý định lập gia đình.

8. Khách mời của tencent tạp kỹ "Cô ấy là thám tử xã hội" là Thích Vi, Điền Hi Vi, Trương Vũ Ỷ, Lý Nhất Đồng, Lý Tuyết Cầm, Trương Nghệ Phàm.

9. Chuyện Trương Lăng Hách yêu đương là cố ý truyền ra để "tăng nhiệt", trước mắt đối với sự phát triển của Trương Lăng Hách ảnh hưởng không lớn, công ty cũng không có ý kiến.

10. Có nhà đầu tư chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình hiện đại, đầu tiên tiếp xúc với Lưu Thi Thi, ngay sau đó lấy danh nghĩa Lưu Thi Thi đi tìm Tiêu Chiến đóng nam chính,

11. Bộ phim truyền hình "Không có thành phố của tôi" Diễn viên chính: Tần Hạo, Dương Mịch. Thời gian khởi quay là 11/3, trong khoảng 120 ngày. Địa điểm quay được dự kiến là Hồ Châu, Hoành Điếm, Thượng Hải, Nội Mông.

12. Mối quan hệ giữa Bành Quan Anh và Thái Văn Tĩnh, Vương Sở Nhiên đều đơn giản là đồng nghiệp bình thường, không có cảm xúc yêu đương.

13. Lưu Diệc Phi đang ở vị trí mà tài nguyên phim ảnh không cần lo lắng. Bộ phim "Chuyện hoa hồng" này từ đầu đến cuối nữ chính vẫn chỉ định là Lưu Diệc Phi, còn nam chính chưa tiếp xúc với ai.

14. Cha mẹ Vương Hạc Đệ muốn biến cửa hàng trong nhà thành chuỗi thương hiệu, nhưng họ không chấp nhận gia nhập, chỉ làm cửa hàng trực tiếp, sợ danh tiếng kém ảnh hưởng đến sự phát triển của Vương Hạc Đệ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.