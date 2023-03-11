Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2023: Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chuyện Trương Lăng Hách và Bạch Lộc yêu đương là cố ý truyền ra?

Sao quốc tế 11/03/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ kiện tin đồn, tất cả đều tự mình đi theo thủ tục, sẽ không thông qua công ty để xử lý những điều này. Đội ngũ của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang thiếu người, gần đây đang tuyển dụng nhân viên mới.

2. Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh đặc biệt thích gọi anh là chồng trước mặt bạn bè.

3. Lưu Hạo Nhiên gần đây đã mua một ngôi nhà mới, không còn trong khu phố cũ và Châu Đông Vũ cũng nối lại.

4. Lý Hiện, Châu Vũ Đồng, Vạn Bằng và Ngô Tuấn Đình là những vai chính của bộ phim tình cảm hiện đại sắp ra mắt "My Hometown Has Lovers", được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mang tên "Người tình" của Samuel.

5. Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2023: Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chuyện Trương Lăng Hách và Bạch Lộc yêu đương là cố ý truyền ra? - Ảnh 1

6. Tiết Khải Kỳ và Châu Kha Vũ hai đoàn đội đang "xào couple", nhưng trên thực tế hai người lén lút không qua lại

7. Sau khi Hồ Ca có con, cuộc sống đã trở nên đầy đủ hơn, nhiều người còn trêu chọc vợ anh gặp hồ ca muốn kết hôn vào đúng thời điểm, sớm hơn vài năm nữa anh vẫn chưa có ý định lập gia đình.

8. Khách mời của tencent tạp kỹ "Cô ấy là thám tử xã hội" là Thích Vi, Điền Hi Vi, Trương Vũ Ỷ, Lý Nhất Đồng, Lý Tuyết Cầm, Trương Nghệ Phàm.

9. Chuyện Trương Lăng Hách yêu đương là cố ý truyền ra để "tăng nhiệt", trước mắt đối với sự phát triển của Trương Lăng Hách ảnh hưởng không lớn, công ty cũng không có ý kiến.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2023: Sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chuyện Trương Lăng Hách và Bạch Lộc yêu đương là cố ý truyền ra? - Ảnh 2

10. Có nhà đầu tư chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình hiện đại, đầu tiên tiếp xúc với Lưu Thi Thi, ngay sau đó lấy danh nghĩa Lưu Thi Thi đi tìm Tiêu Chiến đóng nam chính,

11. Bộ phim truyền hình "Không có thành phố của tôi" Diễn viên chính: Tần Hạo, Dương Mịch. Thời gian khởi quay là 11/3, trong khoảng 120 ngày. Địa điểm quay được dự kiến là Hồ Châu, Hoành Điếm, Thượng Hải, Nội Mông.

12. Mối quan hệ giữa Bành Quan Anh và Thái Văn Tĩnh, Vương Sở Nhiên đều đơn giản là đồng nghiệp bình thường, không có cảm xúc yêu đương.

13. Lưu Diệc Phi đang ở vị trí mà tài nguyên phim ảnh không cần lo lắng. Bộ phim "Chuyện hoa hồng" này từ đầu đến cuối nữ chính vẫn chỉ định là Lưu Diệc Phi, còn nam chính chưa tiếp xúc với ai.

14. Cha mẹ Vương Hạc Đệ muốn biến cửa hàng trong nhà thành chuỗi thương hiệu, nhưng họ không chấp nhận gia nhập, chỉ làm cửa hàng trực tiếp, sợ danh tiếng kém ảnh hưởng đến sự phát triển của Vương Hạc Đệ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Trương Lăng Hách Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2023: Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng, Nhậm Gia Luân rất được lòng ở đoàn phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2023: Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng, Nhậm Gia Luân rất được lòng ở đoàn phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2023: Trần Phi Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì lùm xùm tình cảm, Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2023: Trần Phi Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì lùm xùm tình cảm, Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới