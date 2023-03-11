Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, dân tình không ngừng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh bởi đặc điểm này

Sao quốc tế 11/03/2023 07:40

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai ngôi sao gây chú ý trong thời gian qua khi đều có tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim cổ trang "Ngự dao ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sẽ chuẩn bị lên sóng trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả tinh ý nhận ra nhân vật Thẩm Ly của "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Kỷ Vân Hòa của "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai có sự tương đồng về tạo hình. 

Theo đó, cả hai đều thể hiện thần thái sắc lạnh, từng ánh mắt, trang phục đều có phần giống nhau. Cụ thể, Thẩm Ly và Kỷ Vân Hòa đều được chấp bút bởi cùng một tác giả. Chinh vì thế, không khó hiểu khi nhân vật của cả hai cùng ý tưởng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, chủ đề trên đã thu hút số lượng lớn fan hâm mộ hai nghệ sĩ.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, dân tình không ngừng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh bởi đặc điểm này - Ảnh 1

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu hai nữ diễn viên được đem ra so sánh. Trước đó, khi "Trường Ca hành" được lên sóng, tạo hình nhân vật Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận đã được cộng đồng mạng liên tưởng đến nàng Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh ở "Sở Kiều truyện"

Song, tại thời điểm đó, hình ảnh Sở Kiều đã oanh tạc cả Châu Á và để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Trong khi nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba, ngoài nhan sắc, khán giả chê cô diễn yếu, không toát lên được thần thái nhân vật. Hiện tại, cả hai nữ diễn viên đều sở hữu cho riêng mình những dự án chờ lên sóng.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, dân tình không ngừng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh bởi đặc điểm này - Ảnh 2

Không thể phủ nhận Địch Lệ Nhiệt Ba đã hết sức chăm chỉ khi luôn có phim mới ra mắt mỗi năm. Nhờ diễn xuất đã có tiến bộ với vai diễn Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành vào năm ngoái, sự trở lại trong Ngự Giao Ký của người đẹp Tân Cương lại càng được người hâm mộ kỳ vọng hơn. Trong phim, cô vào vai Kỷ Vân Hòa, một ngự linh sư với vẻ ngoài quyến rũ, hết lần này đến lần khác “lừa dối” nam chính Trường Ý. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được khen có tạo hình hút mắt, phù hợp với miêu tả nhân vật trong truyện.

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Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

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