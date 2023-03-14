Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng

Sao quốc tế 14/03/2023 19:36

Cuộc sống của Vương Phi và con gái Lý Yên (con chung với Lý Á Bằng) đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, về cuộc sống của Vương Phi và con gái Lý Yên (con chung với Lý Á Bằng). Trang này bình luận Vương Phi sống giản dị, dùng balo hiệu bình dân giá 65 USD khi xuất hiện cùng Tạ Đình Phong mới đây. Mẫu túi này được nữ ca sĩ sử dụng từ năm 2019.

Song, Vương Phi chu cấp cho con gái cuộc sống đủ đầy. Lý Yên từng được bắt gặp đi chơi cùng bạn, bên cạnh là chiếc túi xách hiệu Hermès. Trước đó, con gái của diva Trung Quốc còn khoe ảnh cùng bạn bè tới mua sắm tại cửa hàng Chanel.

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Lý Yên thường xuyên chia sẻ những buổi tụ tập với bạn bè trên mạng xã hội. Ngôi trường mà cô bé theo học được xem là một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD mỗi năm. Học sinh tại đây cũng đều là con của những người nổi tiếng hoặc giới quý tộc thượng lưu. Mỗi năm, trường chỉ nhận 250 học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18.

Theo HK01, Lý Yên có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, mua hàng hiệu. Cô gái 17 tuổi chi tiêu thoải mái nhờ có người mẹ là thiên hậu của làng nhạc Hoa ngữ, giỏi kiếm tiền. Vương Phi sở hữu khối tài sản khoảng 300 triệu USD. Ngoài ra, Lý Yên được cho là sở hữu thần thái sang chảnh không kém người mẹ nổi tiếng. Với tình yêu thương của mẹ cha, Lý Yên cũng vượt lên trên khó khăn về ngoại hình, tự tin làm người mẫu ảnh cũng như khi trình diễn.

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng - Ảnh 2Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng - Ảnh 3

Sau khi ly hôn Đậu Duy, năm 2005 Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng. Đến năm 2006, cô sinh con gái thứ hai là Lý Yên. Bé Lý Yên sinh ra bị hở hàm ếch. Vương Phi bị chỉ trích rất nhiều vì trong quá trình mang thai, cô bị bắt gặp hút thuốc. Vì con gái, hai vợ chồng Vương Phi và Lý Á Bằng thành lập quỹ từ thiện Thiên sứ Yên Nhiên.

 

 

Lý Yên sinh năm 2006, thừa hưởng niềm đam mê với âm nhạc của mẹ. Cô bé còn yêu thích hội họa, thời trang. Trước đây, Lý Yên thường xuyên tham gia từ thiện cùng Lý Á Bằng.

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Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi

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