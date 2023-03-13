Tin đồn Lâm Chí Linh và người chồng Akira đã ly hôn hiện đang là tâm điểm khi lý do được đưa ra là vì nữ người mẫu bị ông xã bạo hành.

Trang Sinchew đưa tin, cuộc hôn nhân của Lâm Chí Linh và Akira đã xuất hiện rạn nứt từ năm ngoái. Lý do cho việc này là vì Akira đã ngoại tình, nhưng còn dùng vũ lực lên vợ của mình. Không những vậy, nhân tình của nam ca sĩ người Nhật còn công khai khiêu khích, hòng khiến cho Lâm Chí Linh phải ly hôn nhanh chóng.

Sau khi thông tin trên được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Lâm Chí Linh và Akira để tìm hiểu, sau đó phát hiện cặp đôi đã không còn tương tác với nhau trên MXH từ cuối năm ngoái. Video chúc mừng dịp Tết nguyên đán vừa qua gửi đến khán giả cũng là hai người quay riêng chứ không hề nhắc gì đến nửa kia.

Thời điểm khi Akira và Lâm Chí Linh vẫn còn mặn nồng, nữ người mẫu xứ Đài rất hay chia sẻ lên MXH hình ảnh gia đình hạnh phúc, đặc biệt là các ngày lễ quan trọng như Lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới. Dẫu vậy, đã gần 1 năm, cô không hề cập nhật bất kỳ thông tin gì về mối quan hệ của mình và ông xã.

Cuối năm 2022, Lâm Chí Linh có trở về Đài Loan để quảng bá cho cuốn sách mới phát hành của mình. Theo nhiều nguồn tin, thời điểm đó người đẹp luôn trong tâm trạng không được tốt và thậm chí xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc xong.

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống và thông báo đã mang thai ở tuổi 47 và hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 48.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Lâm Chí Linh và Akira bị đồn rạn nứt tình cảm. Thực tế là kể từ khi công khai chuyện kết hôn, đã có không ít thông tin cho rằng cả hai không thật sự hòa hợp và luôn ở trong trạng thái chờ đổ vỡ.

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con Akira vốn có sự nghiệp ổn định và là thần tượng hàng đầu ở showbiz Nhật. Tuy nhiên vì Lâm Chí Linh, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo vợ về Đài Loan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-chi-linh-a-ly-hon-chong-ca-si-nhat-ban-vi-bi-bao-hanh-563913.html