Lâu lâu mới được lên bìa tạp chí, con gái Vương Phi bị chê bai nhan sắc, dè bỉu vì sống nhờ hào quang của bố mẹ

Lý Yên - con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng - vừa qua đã khoe trọn bộ ảnh hậu trường chụp cho một tạp chí thời trang.

Mới đây, Lý Yên đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi đăng tải bộ ảnh hậu trường khi chụp với tạp chí thời trang Instyle Youja Pictorial. Có thể thấy, dù bị dị tật hở hàm ếch từ nhỏ, nhưng con gái của Vương Phi vẫn vô cùng tự tin trước ống kính, khoe trọn nhan sắc trong veo của mình.

Sau nhiều năm sống trong sự yêu thương của bố mẹ, Lý Yên hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là một cô bé rụt rè nữa. Con gái Vương Phi được khen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả mẹ và bố Lý Á Bằng. Sự chuyên nghiệp khi tạo dáng của cô cũng được nhận về nhiều lời khen có cánh. Nhiều người nhận xét rằng nụ cười duyên dáng và phong thái tươi trẻ của Lý Yên làm lu mờ đi cả dị tật của cô. Thậm chí, khuôn miệng có phần không hoàn hảo càng làm cho con gái Vương Phi mang một nét đẹp rất riêng.

Dẫu vậy, có không ít ý kiến cho rằng nếu bỏ qua việc bị hở hàm ếch thì Lý Yên thật sự không hề quá xinh đẹp, có thể nói là khá bình thường. Vì vậy, việc cô bé có thể xuất hiện trên một tạp chí thời trang hoàn toàn là nhờ có nhị vị phụ huynh đều là các nghệ sĩ nổi tiếng. Một số bình luận của netizen: - Có bố mẹ giàu có và nổi tiếng cũng là một đặc quyền - Một số người từ khi sinh ra đã không phải đứng ở vạch xuất phát. - Hưởng hào quang từ bố mẹ thật sướng. - Bây giờ người nổi tiếng cũng bắt đầu cha truyền con nối.

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