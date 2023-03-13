Dương Tử Quỳnh vượt mặt Cate Blanchett, làm nên kỳ tích ở Oscar 2023

Sao quốc tế 13/03/2023 11:50

Chiến thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar cũng khiến Dương Tử Quỳnh trở thành sao gốc Á đầu tiên đạt được giải thưởng danh giá này.

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 59 được tổ chức vào sáng ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), Dương Tử Quỳnh đã chính thức trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once. Những cái tên khác "nặng ký" khác được đề cử trong cùng hạng mục là xuất sắc tại Oscar 2023 sau khi vượt qua nhiều đối thủ như Ana de Armas trong Blonde, Cate Blanchett trong Tár, Andrea Riseborough trong To Leslie, Michelle Williams trong The Fabelmans.

Dương Tử Quỳnh vượt mặt Cate Blanchett, làm nên kỳ tích ở Oscar 2023 - Ảnh 1

Chiến thắng này của Dương Tử Quỳnh được đánh giá là "kỳ tích" khi cô là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên, nữ diễn viên gốc Malaysia được xướng tên tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất của Oscar. Khi lên bục nhận giải, cô xúc động phát biểu: "Giải thưởng này là biểu tượng của hy vọng, là bằng chứng giấc mơ có thể trở thành sự thật. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi.

Nếu không có đạo diễn, không có ê-kíp làm phim, tôi không thể đứng đây ngày hôm nay. Tôi xin giành giải thưởng này cho mẹ tôi, cho tất cả những người mẹ trên thế giới, vì họ đều là những người anh hùng. Nếu không có các bà mẹ thì thế giới này sẽ chẳng có người anh hùng nào cả. Mẹ tôi đã 84 tuổi, hôm nay, tôi sẽ mang giải thưởng này về Malaysia để ăn mừng”.

Dương Tử Quỳnh vượt mặt Cate Blanchett, làm nên kỳ tích ở Oscar 2023 - Ảnh 2

Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Evelyn Wang - một người Mỹ gốc Hoa có khả năng đặc biệt là đi qua các vũ trụ khác nhau. Trong mỗi vũ trụ, Evelyn đều có ngoại hình và vai trò khác biệt như minh tinh, cao thủ võ thuật, người nghèo,...

Dương Tử Quỳnh vượt mặt Cate Blanchett, làm nên kỳ tích ở Oscar 2023 - Ảnh 3

Vậy là trong 11 đề cử của Everything Everywhere All at Once, bộ phim này đã xuất sắc giành về tới 7 tượng vàng danh giá bao gồm Nam phụ xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất.

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