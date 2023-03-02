Vương Phi chủ động đăng ảnh Tạ Đình Phong trên tài khoản MXH bí mật

Từ trước đến nay, Vương Phi rất thường xuyên đăng tải ảnh của Tạ Đình Phong nhưng là trong tài khoản bí mật của cô.

Trang HK01 đưa tin, mới đây tài khoản MXH bí mật của Vương Phi đã được tìm thấy. Đây là tài khoản mà nữ diva luôn để chế độ riêng tư, chỉ chấp nhận kết bạn với những người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết của cô.

Điều đáng chú ý, trong tài khoản bí mật này, Vương Phi thường chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm của cô và Tạ Đình Phong. Nổi bật là bức ảnh nam tài tử họ Tạ đắp mặt nạ dưỡng da ngại ngùng khi được bạn gái chụp ảnh. Dù đã bên nhau được hơn 20 năm, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn luôn kín tiếng về chuyện tình của mình. Nhất là kể từ lần tái hợp sau khi tài tử họ Tạ ly hôn Trương Bá Chi, cả hai ít khi xuất hiện công khai hay nhắc đến nhau trước truyền thông.

Với vụ thế đều là những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng Thơm, chuyện tình của Vương Phi và Tạ Đình Phong luôn được nhiều người quan tâm. Vì vậy, họ không thể tránh khỏi những tin đồn tiêu cực về chuyện tình cảm, dẫu vậy cả hai cũng ít khi lên tiếng giải thích mà chọn cách ở bên nhau như phương thức minh chứng họ vẫn hạnh phúc. Đầu tháng 1/2023, có tin đồn Tạ Đình Phong và Vương Phi đã chia tay sau hơn 2 thập kỷ yêu đương. Minh chứng rõ nhất cho việc này là hình ảnh nữ diva Hong Kong ôm mặt khóc nức nở trên phố. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1, tin đồn trên nhanh chóng bị phủ bỏ vì Tạ Đình Phong và Vương Phi được cho là đón năm mới cùng nhau tại nước ngoài. Cụ thể, Tạ Đình Phong đã chia sẻ loạt ảnh trượt tuyết lên trang cá nhân, ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện ra hình ảnh Vương Phi phản chiếu trên kính của Tạ Đình Phong, ngoài ra còn có một vài bạn bè của hai người.

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 Diện mạo trong lần xuất hiện mới đây nhất của Quintus được nhận xét là giống mẹ nhiều hơn là bố ruột Tạ Đình Phong.

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