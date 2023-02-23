Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13

Sao quốc tế 23/02/2023 21:41

Diện mạo trong lần xuất hiện mới đây nhất của Quintus được nhận xét là giống mẹ nhiều hơn là bố ruột Tạ Đình Phong.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh chụp cùng với con trai thứ hai - Quintus. Được biết, hiện tại Quintus đã 13 tuổi.

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 - Ảnh 1

Trong những bức ảnh mà Trương Bá Chi đăng tải, có thể thấy Quintus dù cao hơn cả mẹ và có ngoại hình khá điển trai, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của thiếu niên. Dưới phần bình luận của bài đăng này, nhiều người đã hỏi nữ diễn viên họ Trương rằng liệu cô có để con trai gia nhập làng giải trí hay không.

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 - Ảnh 2Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 - Ảnh 3

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi thời gian còn chung sống đã có với nhau hai con trai là Lucas và Quintus. Quintus tên thật là Tạ Chấn Nam, sinh năm 2010 và ngoại hình được nhận xét là có nhiều điểm giống mẹ hơn, khác với anh trai Lucas thường được khen giống bố.

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 - Ảnh 4

Trương Bá Chi tiết lộ, không chỉ ngoại hình, mà cả tính cách của Quintus cũng giống với cô hơn. Trong khi Lucas có phần trầm tính và không thích xuất hiện công khai, thì Quintus lại có tính cách khá sôi nổi và lanh lợi, thích đi cùng mẹ ra ngoài và cũng không ngại lộ diện trên mạng xã hội.

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13 - Ảnh 5
Tạ Đình Phong và con trai lớn Lucas - Ảnh: Internet

Vào ngày 14/2 vừa rồi, Trương Bá Chi đã đưa các con đến Nhật Bản nghỉ ngơi. Cùng thời điểm, Tạ Đình Phong cũng bị bắt gặp đi trượt tuyết tại đây. Vì vậy, nhiều người tin rằng đây là dịp mà nam diễn viên họ Tạ và các con gặp mặt nhau.

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Hiện phía Trương Bá Chi chưa lên tiếng xác nhận, song cư dân mạng đều cho rằng đây chính là "hoàng tử bé" của cô.

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