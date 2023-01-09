Trương Bá Chi quyết định 'đi thêm bước nữa' với nam MC kém 9 tuổi?

Trương Bá Chi được cho là chuẩn bị tái hôn với nam MC Hà Mạnh Hoài, nhiều nguồn tin còn tiết lộ anh chính là cha ruột của con trai út nữ diễn viên.

Trang Sohu đưa tin, một blogger nổi tiếng xứ Trung vừa mới tiết lộ Trương Bá Chi sắp tới sẽ tái hôn với bạn trai kém cô 9 tuổi - Hà Mạnh Hoài. MC họ Hà vốn đã có danh tiếng tại thị trường Đài Loan, từ năm 2013, anh chuyển tới Trung Quốc Đại lục để phát triển sự nghiệp.

Trương Bá Chi và Hà Mạnh Hoài vốn từng tham gia ghi hình chương trình Sự Lựa Chọn Của Nữ Thần vào năm 2016. Tại chương trình, minh tinh họ Trương thậm chí chọn Hà Mạnh Hoài làm khách mời yêu thích, hai người ghép cặp thành công và đi du lịch cùng nhau (trong khuôn khổ chương trình).

Vào cuối năm 2018, Trương Bá Chi từng khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã hạ sinh con thứ 3 mà không tiết lộ danh tính bố ruột của bé. Nhiều người tin rằng Hà Mạnh Hoài chính là bố của đứa trẻ.

Cũng trong thời điểm này, Hà Mạnh Hoài đã đăng tải lên trên cá nhân bức ảnh chụp cùng một cậu nhóc che kín mặt. Tuy vậy, khi được phỏng vấn thì nam MC cho biết đây chỉ là bức ảnh yêu thích của anh và không hề có mục đích khác, không ngờ lại khiến mọi người hiểu lầm.

Không những vậy, trong quá khứ, đại diện của Trương Bá Chi cũng đã từng lên tiếng phủ nhận việc cô hẹn hò với Hà Mạnh Hoài. Tuy nhiên, tin đồn không chấm dứt mà ngày càng lan rộng, thậm chí địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã được nhiều người đinh ninh rằng là tại Paris, Pháp.

Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, nhưng Trương Bá Chi vẫn làm điều đặc biệt này với nhà chồng Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly dị năm 2011, hai con ở với mẹ. Song cả hai vẫn giữa mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người cha, người mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-quyet-inh-i-them-buoc-nua-voi-nam-mc-kem-9-tuoi-544520.html