Nghi vấn Hoàng Tử Thao dùng 'chiêu trò bẩn' để quảng bá phim mới, Tôn Di bị liên lụy vì điều này

Mới đây, Hoàng Tử Thao và Tôn Di đang gặp rắc rối lớn vì bị chỉ trích là cố tình hợp tác với đoàn phim để "chiêu trò quảng bá bẩn".

Theo trang NextApple mới đây, thông tin một nam diễn viên rất nổi tiếng trong giới giải trí đang hẹn hò bí mật nhà sản xuất nữ gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Sao nam này được miêu tả có hơn 80 triệu người theo dõi, được mệnh danh là "đỉnh lưu". Nam nghệ sĩ được quan tâm nhất, có lượng người hâm mộ hùng hậu, giá trị thương mại cao. Theo NextApple, tại Trung Quốc, không nhiều nghệ sĩ có lượng người theo dõi trang Weibo hơn 80 triệu. Một số cái tên được liệt kê như ba thành viên TFboys Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, các nghệ sĩ đã lập gia đình là Đặng Siêu, Trương Kiệt, Lâm Chí Dĩnh và MC Hà Cảnh, Trần Khôn... Nếu tin tức là sự thật sẽ ảnh hưởng lớn tới danh dự của họ.

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì khán giả phát hiện ra chuyện chẳng có tin tức yêu đương nào cả, mà đây đích thực là chiêu trò quảng bá cho phim Nắng ấm ngày xuân. Bức ảnh bị lộ kia là hình ảnh được cắt ra từ phim. Nam nữ chính được nhắc đến chẳng ai khác ngoài Hoàng Tử Thao và Tôn Di.

Trong phim Nắng ấm ngày xuân, Hoàng Tử Thao đóng vai ngôi sao đình đám của làng giải trí, có đến 80 triệu người follow trên Weibo. Tôn Di đóng vai nhà sản xuất xinh đẹp, có mối tình lén lút với Hoàng Tử Thao. Khi sự thật được phơi bày, khán giả đã vô cùng tức giận. Một số người bày tỏ sự thất vọng với Tôn Di và Hoàng Tử Thao khi đã phối hợp với đoàn phim tạo ra trò lừa bịp khán giả. Nhiều người còn tuyên bố tẩy chay phim, mong bộ phim thất bại thảm hại vì cố tình câu khách bằng chiêu PR bẩn. Nắng ấm ngày xuân là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Tùng Dương (Hoàng Tử Thao) - một minh tinh lưu lượng cực nổi tiếng. Có một bộ phim vì muốn bảo đảm doanh thu phòng vé nên đã mời Tùng Dương đóng chính, đồng thời để cho diễn viên lão làng Đinh Khả Mang (Ngô Cương đóng) phụ trách vai trò hướng dẫn diễn xuất cho Tùng Dương. Dưới sự hỗ trợ của Đinh Khả Mang, Tùng Dương đã dần thay đổi, vượt qua cám dỗ của danh vọng, tiền tài để chăm chỉ làm việc. Từ đây, Tùng Dương dần rũ bỏ hình ảnh minh tinh lưu lượng chỉ có ngoại hình đẹp để trở thành ngôi sao thực lực, được mọi người công nhận. Trên hành trình này, Tùng Dương còn nảy sinh quan hệ tình cảm với nhà sản xuất xinh đẹp (Tôn Di đóng).

Lọt vào mắt xanh con gái vua sòng bạc giàu bậc nhất Ma Cao, tài tử Đậu Kiêu xuất sắc như thế nào? Cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nam diễn viên Đậu Kiêu và bạn gái tiểu thư sẽ chi 50 triệu HKD (khoảng 151 tỉ đồng) để tổ chức đám cưới tại Bali, dự kiến kéo dài hai ngày liên tiếp vào kỳ nghỉ lễ phục sinh đầu tháng 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-hoang-tu-thao-dung-chieu-tro-ban-de-quang-ba-phim-moi-ton-di-bi-lien-luy-vi-dieu-nay-563957.html