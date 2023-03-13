Chung Hán Lương đã ly hôn người vợ bí ẩn, hai con gái không chọn theo phe mẹ?

Người vợ bí ẩn của Chung Hán Lương được cho là đã dọn ra khỏi nhà sau khi cặp đôi ly hôn, hai con gái chung của họ sẽ được nam tài tử toàn quyền nuôi dưỡng.

Trang Sohu đưa tin, mới đây một cựu phóng viên giải trí nổi tiếng tại Hong Kong tên Chu Phỉ đã bất ngờ tiết lộ rằng Chung Hán Lương và vợ Tạ Dịch Hoa đã ly thân từ năm ngoái. Ngoài ra, giữa họ gần như không thể hòa giải và thường diễn ra các cuộc cãi vã lớn.

Chung Hán Lương và vợ Tạ Dịch Hoa đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Chu Phi cũng tiết lộ, vợ của Chung Hán Lương hiện đã dọn ra khỏi căn nhà mà trước nay cặp đôi cùng sinh sống. Hai cô con gái sẽ được phía nam diễn viên họ Chung nuôi dưỡng, các tài sản khác cũng đều thuộc quyền sở hữu của anh. Có thể thấy, quá trình giải quyết các thủ tục ly hôn diễn ra vô cùng nhanh chóng

Cựu phóng viên này chia sẻ thêm, vì kết hôn trong bí mật nên lần này Chung Hán Lương cũng không muốn công khai chuyện ly hôn với truyền thông và sẽ giữ im lặng trước mọi tình huống. Tuy nhiên, người vợ của nam tài tử lại không sợ chuyện này.

Thông tin Chung Hán Lương và stylist riêng Tạ Thiên Hoa kết hôn trong bí mật và có con vốn đã xuất hiện từ lâu. Nhưng nam diễn viên Trọn Đời Bên Em lại chưa từng lên tiếng phủ nhận hay khẳng định gì về tin đồn này khiến cho công chúng luôn tin rằng đây là sự thật. Ngoài ra, không ít lần cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, và hai con gái của họ cũng được nhìn thấy.

Thời gian gần đây, Chung Hán Lương vẫn chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí, tần suất xuất hiện của nam diễn viên vẫn vô cùng nhiều. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng anh nên thay đổi hình tượng của mình vì hiện tại đã không còn phù hợp với những bộ phim ngôn tình nữa.

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