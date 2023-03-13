Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ lại màn tái hợp của Chung Hán Lương và Đường Yên trong show Nhà trọ của chúng ta sau 8 năm bên nhau trọn đời . Chính vì thế, không ít khán giả đều chờ đón những ảnh leak hậu trường của chương trình này.

Trước đó, trong ảnh leak hậu trường, cặp đôi khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào. Trong khi Chung Hán Lương diện vest lịch lãm, Đường Yên mặc áo dạ dài, khoe vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào với mái tóc ngắn đặc trưng của nhân vật Triệu Mặc Sênh.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc Chung Hán Lương và Đường Yên trong tập vừa lên sóng của chương trình này. Theo đó, cặp đôi đã có màn tái diễn lại những câu thoại lẫn phân cảnh kinh điển từng làm mưa làm gió một thời của bộ phim Bên Nhau Trọn Đời.

Trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự xúc động khi được nhìn lại cảnh Chung Hán Lương - Đường Yên đứng chung 1 khung hình. 8 năm trước, cặp đôi này đã thổi làn gió mới cho dòng phim ngôn tình và tạo nên cơn sốt vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc hiện tại, nhìn cả hai bên nhau tựa như những thước phim từ Bên Nhau Trọn Đời năm nào được trở lại một lần nữa.