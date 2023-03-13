Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Sao quốc tế 13/03/2023 11:03

Dân tình vừa phấn khích trước màn cosplay tạo hình Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh của Chung Hán Lương và Đường Yên, nay lại phát sốt trước màn tái diễn lại phân cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời năm nào.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ lại màn tái hợp của Chung Hán LươngĐường Yên trong show Nhà trọ của chúng ta sau 8 năm bên nhau trọn đời. Chính vì thế, không ít khán giả đều chờ đón những ảnh leak hậu trường của chương trình này.

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 1

Trước đó, trong ảnh leak hậu trường, cặp đôi khiến dân tình phấn khích khi có màn cosplay tạo hình giống Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh năm nào. Trong khi Chung Hán Lương diện vest lịch lãm, Đường Yên mặc áo dạ dài, khoe vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào với mái tóc ngắn đặc trưng của nhân vật Triệu Mặc Sênh.

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc Chung Hán Lương và Đường Yên trong tập vừa lên sóng của chương trình này. Theo đó, cặp đôi đã có màn tái diễn lại những câu thoại lẫn phân cảnh kinh điển từng làm mưa làm gió một thời của bộ phim Bên Nhau Trọn Đời.

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 3Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 4Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 5Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 6Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 7Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 8Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 9Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 10Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 11Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 12Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 13Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 14Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 15Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 16

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 17Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp - Ảnh 18

Trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự xúc động khi được nhìn lại cảnh Chung Hán Lương - Đường Yên đứng chung 1 khung hình. 8 năm trước, cặp đôi này đã thổi làn gió mới cho dòng phim ngôn tình và tạo nên cơn sốt vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc hiện tại, nhìn cả hai bên nhau tựa như những thước phim từ Bên Nhau Trọn Đời năm nào được trở lại một lần nữa. 

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Đường Yên trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Đáng chú ý, netizen đã có màn so kè nhan sắc của cô nàng trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa.

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