Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt?

Sao quốc tế 06/03/2023 16:07

Mới đây, mạng xã hội rộ lên một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt của La Tấn và Đường Yên.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Hùng Trinh Sát do La Tấn đóng vai chính đang chuẩn bị khởi quay. Bộ phim xoay quanh câu chuyện những người lính tình nguyện Trung Quốc giúp quân đội Triều Tiên chống lại lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Đặc biệt, Đường Yên cũng góp mặt trong bộ phim này với vai trò là diễn viên khách mời, cho thấy cô hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của chồng, qua đó đánh tan tin đồn vợ chồng cô hôn nhân rạn nứt.

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt? - Ảnh 1

Được biết, hồi cuối năm 2022, La Tấn từng có hành động không hay với Trương Tuệ Văn khi đóng chung trong dự án Cánh Đồng Bát Ngát. Theo đó, trong giờ giải lao, cả hai trò chuyện vui vẻ. Khi Trương Tuệ Văn gác chân lên hàng rào làm động tác kéo giãn cơ thể, La Tấn lại gác lên chân đàn em.

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt? - Ảnh 2Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt? - Ảnh 3

Hành động La Tấn bị cho là không phù hợp vì anh là người đã có gia đình. Việc thân mật quá mức với bạn diễn có thể gây hiểu nhầm và làm ảnh hưởng tới bà xã Đường Yên. Sau vụ việc này, có tin đồn nói rằng cuộc hôn nhân giữa vợ chồng anh xảy ra rạn nứt, nhưng không ngờ Đường Yên vẫn hết lòng ủng hộ chồng.

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt? - Ảnh 4

Đường Yên và La Tấn nên duyên vợ chồng vào năm 2018. Sau khi kết hôn, Đường Yên lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Cô chia sẻ bản thân  hạnh phúc và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Do đó, dù đã sinh con nhiều tháng, nữ diễn viên vẫn không quay lại với guồng công việc. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong sự kiện thương mại, không nhận lời đóng phim xa nhà.

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt? - Ảnh 5

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tháng 11/2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa với một vai phụ trong phim. Gần đây, cô nàng đang làm khách trọ thường trú của chương trình Quán Trọ Của Chúng Ta.

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