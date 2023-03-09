Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa

Sao quốc tế 09/03/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Đường Yên trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Đáng chú ý, netizen đã có màn so kè nhan sắc của cô nàng trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa.

Sau thời gian dài vắng bóng trước truyền thông và nghệ thuật, Đường Yên đã chính thức trở lại và ‘năng suất’ xuất hiện trước ống kính của phóng viên. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Đường Yên trong một sự kiện quảng bá thương hiệu cùng với nhan sắc khiến bao người u mê.

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 1Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 2Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 3Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 4

Theo đó, dù đã ở độ tuổi U40 nhưng Đường Yên vẫn khiến netizen trầm trồ vì nhan sắc trẻ đẹp, làn da trắng mịn phát sáng trong ảnh của team qua đường lẫn ảnh cap màn hình. Thậm chí, nhiều người cho rằng ảnh chụp màn hình đã qua chỉnh sửa, tăng sáng lại không đẹp tự nhiên bằng ảnh của người qua đường.

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 5Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 6

Thời gian gần đây, Đường Yên đang trở thành khách trọ thường trú của chương trình Quán Trọ Của Chúng Ta. Tại đây, Đường Yên gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung như thiếu nữ. Có một khoảnh khắc, cô nàng mặc váy áo dành cho nữ sinh cấp 3, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng rồi vừa hát vừa nhảy trông cực kỳ đáng yêu.

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 7Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 8Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa - Ảnh 9

Đường Yên kết hôn với La Tấn vào năm 2018 và có cuộc sống hôn nhân êm đềm, viên mãn bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Khoảng thời gian khi mới kết hôn và sinh con, các hoạt động giải trí của Đường Yên cũng giãn cách dần. Được biết, thời điểm đó thay vì mải mê chạy show kiếm tiền, cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

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