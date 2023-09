Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử', trở thành sao gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar

Quan Kế Huy gửi lời cảm ơn cho A24, ê-kíp của Everything Everywhere All at Once đã tạo điều kiện cho anh chạm tay đến giải thưởng danh giá này. Nam diễn viên cũng không quên nhắc đến người vợ của mình vì đã ủng hộ anh trong suốt hơn 20 năm qua.

"Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tất cả khán giả ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống mãi." - Quan Kế Huy xúc động phát biểu - "Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin điều này đang xảy ra với mình".

Trước thềm Oscar, Everything Everywhere All at Once đã trở thành bộ phim đạt được nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại, trước đó thì bộ phim xác nhận kỷ lục này là The Lord of the Rings: The Return of the King. Điều này cũng đồng nghĩa khiến cho Quan Kế Huy trở thành nam phụ có nhiều giải thưởng nhất từ trước đến này cho một vai diễn là 57 chiếc cúp (tính luôn cả giải Oscar vừa nhận, nhưng không bao gồm những giải về cặp đôi hay dàn diễn viên nói chung).

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc, cả gia đình anh di cư sang Mỹ khi nam diễn viên còn nhỏ. Tại Mỹ, Quan Kế Huy có cơ hội bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985).

Vào tháng 4/2022, Quan Kế Huy nói với People rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.