Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử', trở thành sao gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar

Sao quốc tế 13/03/2023 11:08

Việc được xướng tên tại lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar lần thứ 59 đã khiến cho Quan Kế Huy trở thành ngôi sao gốc Việt đầu tiên làm được điều này.

Sáng ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar đã được diễn ra tại Nhà hát Dolby (Mỹ). Tại đây, Quan Kế Huy đã xuất sắc được xướng tên tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tài tử gốc Việt đã được Troy Kotsur và Ariana DeBose trao giải trên sân khấu.

Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử', trở thành sao gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar - Ảnh 1

Khi phát biểu nhận giải, Quan Kế Huy đã không thể kìm được nước mắt khi có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nam diễn viên đồng thời cũng chia sẻ niềm hạnh phúc này người mẹ đã ngoài 80 tuổi của mình đang theo dõi lễ trao giải qua màn hình TV: "Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar".

Quan Kế Huy gửi lời cảm ơn cho A24, ê-kíp của Everything Everywhere All at Once đã tạo điều kiện cho anh chạm tay đến giải thưởng danh giá này. Nam diễn viên cũng không quên nhắc đến người vợ của mình vì đã ủng hộ anh trong suốt hơn 20 năm qua.

Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử', trở thành sao gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar - Ảnh 2

"Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tất cả khán giả ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống mãi." - Quan Kế Huy xúc động phát biểu - "Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin điều này đang xảy ra với mình".

Trước thềm Oscar, Everything Everywhere All at Once đã trở thành bộ phim đạt được nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại, trước đó thì bộ phim xác nhận kỷ lục này là The Lord of the Rings: The Return of the King. Điều này cũng đồng nghĩa khiến cho Quan Kế Huy trở thành nam phụ có nhiều giải thưởng nhất từ trước đến này cho một vai diễn là 57 chiếc cúp (tính luôn cả giải Oscar vừa nhận, nhưng không bao gồm những giải về cặp đôi hay dàn diễn viên nói chung).

Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử', trở thành sao gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar - Ảnh 3

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc, cả gia đình anh di cư sang Mỹ khi nam diễn viên còn nhỏ. Tại Mỹ, Quan Kế Huy có cơ hội bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985).

Vào tháng 4/2022, Quan Kế Huy nói với People rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đã trở thành tài tử gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023 (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ).

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Kế Huy tài tử Quan Kế Huy Everything Everywhere All at Once sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Dương Mịch tỏa sáng giữa đám đông, sức hút khủng khiếp cỡ nào mà khiến cả trung tâm thương mại náo loạn?

Dương Mịch tỏa sáng giữa đám đông, sức hút khủng khiếp cỡ nào mà khiến cả trung tâm thương mại náo loạn?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới