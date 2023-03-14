Trần Phi Vũ lần đầu lộ diện sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Sao quốc tế 14/03/2023 16:00

Vào trưa ngày 14/3, Trần Phi Vũ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị di chuyển tới Thượng Hải.

Vào trưa ngày 14/3, Trần Phi Vũ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị di chuyển tới Thượng Hải. Lịch trình cụ thể của "Thái tử Cbiz" chưa được công bố, song nhiều khán giả cho rằng anh đang trong quá trình chuẩn bị để quảng bá cho bộ phim điện ảnh sắp ra rạp.

Đây cũng là lần lộ diện đầu tiên trước công chúng của Trần Phi Vũ sau lùm xùm lộ ảnh giường chiếu. Nam diễn viên diện nguyên cây đen, đeo khẩu trang và không có bất kỳ hành động đáng chú ý nào tại sân bay. Dường như anh không muốn tạo sự ồn ào trong lần lộ diện này.

Trần Phi Vũ lần đầu lộ diện sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng - Ảnh 1Trần Phi Vũ lần đầu lộ diện sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 13/2, Trần Phi Vũ gây ồn ào showbiz khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ phải thừa nhận anh là nhân vật chính trong loạt ảnh nhạy cảm. Điều duy nhất Trần Phi Vũ cố gắng thanh minh là khẳng định cả hai quen nhau khi đang độc thân.

Vì bê bối đời tư, Trần Phi Vũ đã đánh mất 210.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lâu năm, có tiếng nói trong cộng đồng fan quay lưng với nam diễn viên. Trên mạng xã hội, Trần Phi Vũ hứng chỉ trích, bị mỉa mai là "Ngô Diệc Phàm phiên bản 2.0".

Trần Phi Vũ lần đầu lộ diện sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng - Ảnh 3

Sau đó, Trần Phi Vũ gây chú ý khi thực hiện hoạt động quảng bá dành cho bộ phim mới của mình là Đếm ngược nói yêu em. Đây là động thái đầu tiên của nam thần tượng sau khi vướng bê bối đời tư. Sự trở lại chóng vánh của Trần Phi Vũ khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh những lời động viên, ủng hộ của người hâm mộ, đa số khán giả chỉ trích nam diễn viên hối lỗi qua loa, còn đoàn phim Đếm ngược nói yêu em vội vàng phát hành để mở đường cho ngôi sao sinh năm 2000 quay lại showbiz.

Theo Sina, việc Trần Phi Vũ tái xuất màn ảnh chỉ vài tháng sau bê bối có thể khiến anh nhận lại phản ứng của công chúng. Trong scandal lộ ảnh nóng nam diễn viên không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, thậm chí bị xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh vẫn bị lên án gay gắt do có quan hệ tình ái với fan nữ của mình.

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Cách đây không bao lâu, Trần Phi Vũ gây ồn ào khi lộ ảnh nóng với Hồ Diệc Lâm. Điều khiến khán giả bức xúc là do người đẹp này đã có gia đình. 

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