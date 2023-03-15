Biên kịch 'Tây Du Ký' Đới Anh Lộc qua đời ở tuổi 82

Sao quốc tế 15/03/2023 15:57

Sự ra đi của Đới Anh Lộc khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhất là khi cả 3 biên kịch năm đó của Tây Du Ký 1986 đều đã tạ thế.

The Paper đưa tin, Đới Anh Lộc - một trong 3 biên kịch của Tây Du Ký 1986 - đã qua đời vào ngày 14/3 vừa qua tại Bắc Kinh vì tuổi già, hưởng dương 82 tuổi. Hai biên kịch còn lại của tác phẩm này là Dương Khiết và Trâu Ức Thanh cũng đều đã tạ thế.

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Ba biên tập của Tây du ký năm 1986 là Đới Anh Lộc, Dương Khiết và Trâu Ức Thanh (từ trái sang phải) - Ảnh: Internet

Được biết, Đới Anh Lộc, Dương Khiết và Trâu Ức Thanh là những người đầu tiên đã thành công chuyển thể danh tác Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa n thành phim. Trong đó, Dương Khiết mất vào năm 2017 do bạo bệnh và Trâu Ức Thanh cũng qua đời vào năm 2019.

Trước thông tin Đới Anh Lộc qua đời, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (thủ vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986) cho biết vị biên kịch này vừa là thầy vừa là bạn của ông. Việc một người thân thiết với mình đến vậy qua đời khiến ông không khỏi xót xa: "Thầy Đới đã ra đi. Ba biên kịch giàu tài năng, nhiệt huyết của Tây du ký 1986 và nền phim ảnh Trung Quốc đã không còn".

Biên kịch 'Tây Du Ký' Đới Anh Lộc qua đời ở tuổi 82 - Ảnh 2
Đới Anh Lộc (phải) và Lục Tiểu Linh Đồng (trái) - Ảnh: Internet

Trước đó, Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng nói, sự thành công của Tây Du Ký là nhờ phần lớn vào sự an hiểu, lĩnh ngộ sâu sắc của 3 vị biên kịch Đới Anh Lộc, Dương Khiết và Trâu Ức Thanh. Bộ 3 có một nguyên tắc "bất di bất dịch" là: Tôn trọng nguyên tác, thận trọng làm mới.

Được biết, Đới Anh Lộc sinh ra ở tỉnh Hắc Long Giang, ông tốt nghiệp Đại học Hắc Long Giang chuyên ngành Trung văn, sau đó gia nhập Viện Kinh kịch Trung Quốc. Đương thời, ông đảm nhận chức vụ giám đốc Hiệp hội Kịch nghệ Trung Quốc và giám đốc Hiệp hội Văn học Kịch Trung Quốc.

Biên kịch 'Tây Du Ký' Đới Anh Lộc qua đời ở tuổi 82 - Ảnh 3

Bên cạnh các bộ phim truyền hình, Đới Anh Lộc cũng là biên kịch của nhiều tác phẩm sân khấu như Vương Chiêu Quân, Lý Thanh Chiếu, Điệp luyến hoa, Bắc quốc hồng cô nương, Nhạc Xương công chúa... và ông cũng đạt nhiều giải thưởng lớn với các vở kịch này.

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