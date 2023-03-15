Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai: 'Tôi tức giận, bất lực nhưng đồng thời cảm thấy nực cười'

Sao quốc tế 15/03/2023 11:50

Mặc dù dùng mọi nỗ lực để thanh minh cho việc bản thân không hề mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể ngăn chặn các tin đồn ác ý.

Sina đưa tin, mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã lần đầu lên tiếng về những tin đồn gây xôn xao thời gian qua về việc cô mang thai, sinh con và kết hôn. Nữ diễn viên đồng thời cũng bày tỏ cảm xúc của bản thân khi đối diện với dư luận.

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai: 'Tôi tức giận, bất lực nhưng đồng thời cảm thấy nực cười' - Ảnh 1

Theo đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết khi những tin đồn trên mới bắt đầu râm ran, cô cảm thấy vô cùng hoang đường và tức giận. Tuy nhiên, theo thời gian thì cô cảm thấy khá nực cười và bắt đầu mặc kệ dư luận. Dẫu vậy, vì không thể thanh minh cho bản thân mà cô không khỏi cảm thấy bất lực.

"Ngay cả khi phát trực tiếp cuộc sống hàng ngày để làm rõ bản thân không mang thai hay đã sinh con, tôi chắc chắn vẫn có người bảo tôi nói dối. Họ sẽ viện mọi lý lẽ để không tin sự thật đang ở ngay trước mắt." - Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai: 'Tôi tức giận, bất lực nhưng đồng thời cảm thấy nực cười' - Ảnh 2

Người đẹp Tân Cương tâm sự, biến cố vừa qua khiến cô nhìn sâu vào lý do khiến các tin đồn về đời tư của bản thân lan truyền một cách mất kiểm soát. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn khán giả hãy cho cô không gian riêng của mình, đừng quá quan tâm đến đời tư của cô.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã nói về lý do hơn nửa năm qua không có hoạt động giải trí nào mới. Nữ diễn viên cho biết cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn vì lịch trình dày đặc khiến cô cảm thấy kiệt sức vô cùng.

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai: 'Tôi tức giận, bất lực nhưng đồng thời cảm thấy nực cười' - Ảnh 3

"Trước đây tôi làm việc suốt ngày đêm, không có thời gian dành cho cuộc sống riêng. Mọi người làm việc một tuần đã mong tới ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng tôi hoạt động suốt 6 năm không ngừng nghỉ. Do đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần có khoảng thời gian để nạp lại năng lượng. Bây giờ tôi đang ở trạng thái cực kỳ tốt." - Địch Lệ Nhiệt Ba tâm sự.

Sắp tới, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhiều hoạt động nghệ thuật như quảng cáo sản phẩm, tham gia phim truyền hình mới. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên sẽ đóng vai nữ chính trong phim Lợi kiếm hoa hồng, đóng cặp với tài tử Kim Thế Giai. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn quảng bá cho hai tác phẩm chuẩn bị lên sóng là Công tố tinh anh và An Lạc truyện.

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Những chia sẻ mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung.

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