Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam?

Sao quốc tế 15/03/2023 11:04

Ngoài 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng, Nhậm Gia Huyên cho biết đây là điều khó tin nhưng cũng là niềm hạnh phúc vô cùng đối với cô.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây thông qua trang cá nhân của mình, thành viên của nhóm nhạc S.H.E Nhậm Gia Huyên (Selina) đã tiết lộ việc đang mang thai. Cô cho biết, bào thai đã được 12 tuần tuổi.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam? - Ảnh 1

"Tôi là Selina - Nhậm Gia Huyên, tôi thực sự sắp làm mẹ rồi. Đây là một điều khó tin trong cuộc đời tôi. Nó rất đẹp. Vì vậy, tôi chọn hôm nay để chia sẻ tin vui này đến với mọi người. Tôi đang mang thai!.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tôi cảm thấy bụng khá khó chịu. Ban đầu tôi nghĩ rằng do mình ăn nhiều nên gặp phải vấn đề về tiêu hóa. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi kiểm tra thì phát hiện xuất hiện 2 vạch. Lúc này, tôi cảm thấy hoa cả mắt và tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra vậy.

Ngay lập tức, tôi đã gọi điện cho bạn trai, nhờ anh mua đủ các thể loại que thử thai khác nhau và thử liên tục. Kết quả đều là hai vạch. Sau khi biết chắc chắn đã mang thai, tôi đã bật khóc vì xúc động." - Nhậm Gia Huyên chia sẻ.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam? - Ảnh 2
 Ảnh siêu âm của Selina - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ xứ Đài cho biết sẽ đặt biệt danh cho đứa con đầu lòng của mình là Hạt Điều Nhỏ. Cô giải thích về biệt danh này là vì ở chuyến đi đến Việt Nam gần đây, cô đã ăn rất nhiều hạt điều, thời điểm đó cũng trùng với lúc mà cô có mang.

“Tôi nghĩ rằng mình có thai khi sang Việt Nam. Tôi cảm thấy đây là một định mệnh. Vì vậy, tôi quyết đặt tên cho con là Hạt Điều Nhỏ. Bởi vì giới tính của em bé vẫn chưa được xác định." - Nhậm Gia Huyên tâm sự.

Sau thông báo của Selina, nhiều người hâm mộ, người thân, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc mừng đến cô. Hai thành viên còn lại của S.H.E là Ella và Hebe cũng dành cho bạn mình những lời chúc tốt lành nhất.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam? - Ảnh 3

"Hai đường nét đẹp nhất trong thời kỳ dịch bệnh! Cuộc sống là món quà từ Thượng Đế. Tôi cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, tôi cũng rất ngạc nhiên vì cơ thể của Selina vẫn đẹp và khỏe mạnh. Tôi đang mong chờ sự xuất hiện của một thiên thần mới." - Hebe viết trên trang cá nhân của mình.

Trong khi đó, Ella nhận được tin này khi đang du lịch cùng gia đình cũng bày tỏ sự hân hoan của mình: "Tôi rất vui mừng và xúc động khi biết tin. Tôi rất mừng cho cô ấy. Tôi tin chắc rằng đây là món quà từ Chúa, và tôi rất mong đợi”.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam? - Ảnh 4

Trước đây, khi được hỏi về việc sinh con, Selina cho hay: "Về phương diện thực tế, tôi đã ngoài 40 tuổi, việc sinh con là một điều khó khăn nên tôi không dám chắc chắn điều gì cả, hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên". Tuy nhiên, giọng nói của nữ ca sĩ lại ẩn giấu khao khát được làm mẹ.

Được biết, bạn trai hiện tại của Selina vốn là một người hâm mộ của cô, cả hai hẹn hò từ tận năm 2019 nhưng chỉ mới công khai vào đầu tháng 3/2022 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2022, cô xác nhận hiện hai người đã dọn về sống chung một nhà.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) mang thai con đầu lòng ở tuổi 42, có liên quan mật thiết đến chuyến đi tại Việt Nam? - Ảnh 5

Hạnh phúc là vậy, nhưng Selina cho biết vẫn chưa có ý định tái hôn. Nữ ca sĩ cho hay, nếu cô được bạn trai ngỏ lời, cô sẽ đồng ý vì đó là người ta đang trân trọng cô, nhưng cô sẽ không đăng ký kết hôn.

Trước đây, Selina đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với chồng cũ Trương Thừa Trung, anh là người đã ở bên cạnh nữ ca sĩ trong suốt giai đoạn cô phẫu thuật và hồi phục từng ngày. Tuy vậy, vào tháng 3/2016, cả hai tuyên bố đã hoàn thành thủ tục ly hôn, netizen cho rằng lý do cho sự tan vỡ này là vì Selina khó mang thai sau tai nạn bỏng 54% cơ thể.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai

nữ ca sĩ người Đài Selina Nhậm Gia Huyên nhóm S.H.E vừa qua đã đến ra mắt gia đình bạn trai và được bố mẹ anh hết mực ủng hộ.

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