Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai

Sao quốc tế 12/01/2023 17:57

nữ ca sĩ người Đài Selina Nhậm Gia Huyên nhóm S.H.E vừa qua đã đến ra mắt gia đình bạn trai và được bố mẹ anh hết mực ủng hộ.

Sina đưa tin, trong một sự kiện mới đây, Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) đã tiết lộ chuyện tình của cô và bạn trai kém 7 tuổi vẫn vô cùng tốt đẹp. Cách đây không lâu, cô còn đến nhà anh để thăm hỏi người lớn.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai - Ảnh 1
Selina và bạn trai kém 7 tuổi - Ảnh: Internet

"Ban đầu tôi rất lo lắng, may mắn là bầu không khí vui vẻ, đầm ấm và bữa ăn diễn ra vui vẻ." - Selina tâm sự. Nữ ca sĩ cho biết ngày hôm đó diễn ra rất bình thường, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, cô không hề cảm thấy ngại ngần gì cả.

Được biết, Selina rất quan tâm đến gia đình của bạn trai hiện tại. Cô vẫn thường mua quà để gửi đến biếu bố mẹ của bạn trai mình.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai - Ảnh 2

Hạnh phúc là vậy, nhưng Selina cho biết vẫn chưa có ý định tái hôn. Nữ ca sĩ cho hay, nếu cô được bạn trai ngỏ lời, cô sẽ đồng ý vì đó là người ta đang trân trọng cô, nhưng cô sẽ không đăng ký kết hôn.

“Tôi không cần sự đảm bảo của pháp luật mới cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Không đăng ký kết hôn, nếu sau đó hai người chia tay sẽ không có ràng buộc nào, cả hai trở lại là chính mình, thật công bằng.” - Selina giải thích.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai - Ảnh 3

Được biết, bạn trai hiện tại của Selina vốn là một người hâm mộ của cô, cả hai hẹn hò từ tận năm 2019 nhưng chỉ mới công khai vào đầu tháng 3/2022 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2022, cô xác nhận hiện hai người đã dọn về sống chung một nhà.

Về vấn đề sinh con, Selina cho hay: "Về phương diện thực tế, tôi đã ngoài 40 tuổi, việc sinh con là một điều khó khăn nên tôi không dám chắc chắn điều gì cả, hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên". Tuy nhiên, giọng nói của nữ ca sĩ lại ẩn giấu khao khát được làm mẹ.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) ra mắt gia đình bạn trai - Ảnh 4

Trước đây, Selina đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với chồng cũ Trương Thừa Trung, anh là người đã ở bên cạnh nữ ca sĩ trong suốt giai đoạn cô phẫu thuật và hồi phục từng ngày. Tuy vậy, vào tháng 3/2016, cả hai tuyên bố đã hoàn thành thủ tục ly hôn, netizen cho rằng lý do cho sự tan vỡ này là vì Selina khó mang thai sau tai nạn bỏng 54% cơ thể.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) và khao khát có con hậu tai nạn bỏng toàn thân

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) và khao khát có con hậu tai nạn bỏng toàn thân

Dù đã 41 tuổi và trải qua tai nạn "thập tử nhất sinh" nhưng thành viên nhóm nhạc S.H.E Selina Nhậm Gia Huyên vẫn có ước mong sẽ trở thành mẹ.

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