Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) kiên quyết không tái hôn dù bạn trai ngỏ ý

Dù đang hẹn hò và chung sống với bạn trai kém 7 tuổi, Selina Nhậm Gia Huyên cho biết cô sẽ không bao giờ tái hôn dù cho có được bạn trai ngỏ lời một cách chân tình nhất.

Theo tin tức trên trang 163, đại diện của Selina Nhậm Gia Huyên đã xác nhận nữ ca hiện đang sống chung với bạn trai kém 7 tuổi. Selina cho biết, cô và bạn trai thường nấu ăn cùng nhau, anh còn thuộc lòng các món ăn mà cô yêu thích.

Selina Nhậm Gia Huyên hiện đang sống chung với bạn trai kém 7 tuổi

“Có một lần khi cả hai trong bếp, bạn trai biết tôi thích ăn rau thơm nhưng ở nhà đã hết rau. Anh liền chạy tới các quán ăn xin chủ quán bán lại cho một ít. Sau đó, khi anh ấy bưng đĩa rau tới, tôi đã khóc. Đây gọi là sức mạnh của rau thơm, rau thơm nhẹ nhưng tình nghĩa nặng.” - Selina nói.

Selina tuyên bố sẽ không tái hôn dù cho có được bạn trai cầu hôn đi chăng nữa

Hạnh phúc là vậy, Selina vẫn kiên quyết rằng bản thân sẽ không tái hôn dù cho có được bạn trai cầu hôn đi chăng nữa. Nữ ca sĩ cho hay, nếu cô được bạn trai ngỏ lời, cô sẽ đồng ý vì đó là người ta đang trân trọng cô, nhưng cô sẽ không đăng ký kết hôn.

“Tôi không cần sự đảm bảo của pháp luật mới cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Không đăng ký kết hôn, nếu sau đó hai người chia tay sẽ không có ràng buộc nào, cả hai trở lại là chính mình, thật công bằng.” - Selina giải thích.

Selina từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng ông xã doanh nhân Trương Thừa Trung

Selina bày tỏ rằng, quan điểm của cô là hai người ở bên nhau nên xuất phát từ sự chân thành chứ không cần bất kỳ giấy tờ nào trói buộc vì trong tình cảm sự thấu hiểu nhau mới là quan trọng nhất.

Được biết, bạn trai hiện tại của Selina vốn là một người hâm mộ của cô, cả hai hẹn hò từ tận năm 2019 nhưng chỉ mới công khai vào đầu tháng 3 vừa qua. Trước đó cô đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng ông xã doanh nhân Trương Thừa Trung.

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường Dù cơ thể vẫn chằng chịt những vết sẹo từ vụ hỏa hoạn 9 năm về trước nhưng Selina (S.H.E) luôn tự tin và mạnh mẽ, cô thoải mái đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/selina-nham-gia-huyen-she-kien-quyet-khong-tai-hon-du-ban-trai-ngo-y-469102.html