Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) kiên quyết không tái hôn dù bạn trai ngỏ ý

Sao quốc tế 16/05/2022 14:30

Dù đang hẹn hò và chung sống với bạn trai kém 7 tuổi, Selina Nhậm Gia Huyên cho biết cô sẽ không bao giờ tái hôn dù cho có được bạn trai ngỏ lời một cách chân tình nhất.

Theo tin tức trên trang 163, đại diện của Selina Nhậm Gia Huyên đã xác nhận nữ ca hiện đang sống chung với bạn trai kém 7 tuổi. Selina cho biết, cô và bạn trai thường nấu ăn cùng nhau, anh còn thuộc lòng các món ăn mà cô yêu thích.

selina 3
Selina Nhậm Gia Huyên hiện đang sống chung với bạn trai kém 7 tuổi

“Có một lần khi cả hai trong bếp, bạn trai biết tôi thích ăn rau thơm nhưng ở nhà đã hết rau. Anh liền chạy tới các quán ăn xin chủ quán bán lại cho một ít. Sau đó, khi anh ấy bưng đĩa rau tới, tôi đã khóc. Đây gọi là sức mạnh của rau thơm, rau thơm nhẹ nhưng tình nghĩa nặng.” - Selina nói.

selina 2
Selina tuyên bố sẽ không tái hôn dù cho có được bạn trai cầu hôn đi chăng nữa

Hạnh phúc là vậy, Selina vẫn kiên quyết rằng bản thân sẽ không tái hôn dù cho có được bạn trai cầu hôn đi chăng nữa. Nữ ca sĩ cho hay, nếu cô được bạn trai ngỏ lời, cô sẽ đồng ý vì đó là người ta đang trân trọng cô, nhưng cô sẽ không đăng ký kết hôn.

“Tôi không cần sự đảm bảo của pháp luật mới cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Không đăng ký kết hôn, nếu sau đó hai người chia tay sẽ không có ràng buộc nào, cả hai trở lại là chính mình, thật công bằng.” - Selina giải thích.

selina 1
Selina từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng ông xã doanh nhân Trương Thừa Trung

Selina bày tỏ rằng, quan điểm của cô là hai người ở bên nhau nên xuất phát từ sự chân thành chứ không cần bất kỳ giấy tờ nào trói buộc vì trong tình cảm sự thấu hiểu nhau mới là quan trọng nhất.

Được biết, bạn trai hiện tại của Selina vốn là một người hâm mộ của cô, cả hai hẹn hò từ tận năm 2019 nhưng chỉ mới công khai vào đầu tháng 3 vừa qua. Trước đó cô đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng ông xã doanh nhân Trương Thừa Trung.

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Dù cơ thể vẫn chằng chịt những vết sẹo từ vụ hỏa hoạn 9 năm về trước nhưng Selina (S.H.E) luôn tự tin và mạnh mẽ, cô thoải mái đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Selina Nhậm Gia Huyên S.H.E sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Sau đổ vỡ hôn nhân, Selina (S.H.E) bị bắt gặp hẹn hò cùng người mới?

Sau đổ vỡ hôn nhân, Selina (S.H.E) bị bắt gặp hẹn hò cùng người mới?

Những pha 'tự tay' xé couple đi vào 'lòng đất' của các sao Hoa Ngữ: Trương Triết Hạn viết tâm thư vạch rõ ranh giới với Cung Tuấn, Lộ Tư bị 'thẳng thừng' từ chối tình cảm

Những pha 'tự tay' xé couple đi vào 'lòng đất' của các sao Hoa Ngữ: Trương Triết Hạn viết tâm thư vạch rõ ranh giới với Cung Tuấn, Lộ Tư bị 'thẳng thừng' từ chối tình cảm

Bị chê thân hình 'gầy gò, gân guốc', 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng nói gì?

Bị chê thân hình 'gầy gò, gân guốc', 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng nói gì?

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Top những bộ phim xuất sắc nhất của Dương Tử, có tác phẩm còn được gọi là ‘tuổi thơ của nhiều người Trung Quốc’

Top những bộ phim xuất sắc nhất của Dương Tử, có tác phẩm còn được gọi là ‘tuổi thơ của nhiều người Trung Quốc’

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 40 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?