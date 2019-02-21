Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Dù cơ thể vẫn chằng chịt những vết sẹo từ vụ hỏa hoạn 9 năm về trước nhưng Selina (S.H.E) luôn tự tin và mạnh mẽ, cô thoải mái đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

Selina sinh năm 1981, cô vốn là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng S.H.E và là diễn viên thần tượng một thời của giới trẻ. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì cô bất ngờ gặp tai nạn khiến cơ thể bị bỏng nặng. Vụ cháy nổ kinh hoàng năm 2010 đã buộc Selina phải rời khỏi làng giải trí, nghiêm trọng hơn nữ ca sĩ chỉ còn 46% cơ hội sống sót. Khoảng thời gian đó, Selina gặp khủng hoảng nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác. Sự nghiệp của nữ ca sĩ tài năng phải dừng lại sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet Selina và những vết sẹo do trận hỏa hoạn gây ra - Ảnh: Internet Những tưởng mọi thứ đều đã bị vùi lấp nhưng nhờ những nỗ lực của bản thân và sự động viên của người hâm mộ, Selina từng bước đứng dậy sau chuỗi ngày đau đớn đến cùng cực.

Mới đây, Selina đã tham gia một sự kiện tại trường cấp 2 cũ của cô và thoải mái chia sẻ những hình ảnh chơi bóng rổ cùng mọi người lên trang cá nhân. Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người nhận ra đôi chân của nữ ca sĩ vẫn còn những vết sẹo từ trận hỏa hoạn kinh hoàng 9 năm trước nhưng gương mặt cô lại vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Selina về thăm trường cũ và cùng mọi người chơi bóng rổ - Ảnh: Internet

Nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ mạnh mẽ - Ảnh: Internet Đôi chân cô vẫn còn những vết sẹo chằng chịt - Ảnh: Internet Có thể thấy, những vết sẹo tưởng chừng xấu xí kia chẳng là gì với trái tim kiên cường của Selina. Cô chẳng hề ngại ngùng giấu chúng đi mà ngược lại còn tự tin khoe những vết sẹo vẫn còn hằn rõ trên đôi chân. Chính những điều này đã khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ nữ ca sĩ xinh đẹp Selina. Selina luôn cho rằng bản thân cần phải sống lạc quan và hướng về phía trước - Ảnh: Internet Trong một cuộc phỏng vấn, Selina từng chia sẻ rằng: “Tôi thường tự nói với bản thân là không sao cả, mọi thứ như bây giờ rất tốt. Tôi vẫn còn sống. Có nhiều người khổ hơn tôi rất nhiều, việc gì phải so đo với những người đẹp hơn. Bản thân tự cảm thấy hạnh phúc là tốt nhất. Nhất định phải sống lạc quan, hướng về phía trước”. Hiện tại, Selina đã bắt đầu trở lại làng giải trí với vai trò ca sĩ, giám khảo của các chương trình truyền hình…

Trần Phi Vũ - quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca: Điển trai, áp đảo cả Song Joong Ki, thành đại sứ Dior khi mới 16 tuổi Trần Phi Vũ - cậu con trai cưng của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sáng ngày hôm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-ai-duoc-nhu-selina-she-bien-co-se-chang-la-gi-khi-ban-co-mot-trai-tim-kien-cuong-315911.html