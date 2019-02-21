Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường

Sao quốc tế 21/02/2019 12:02

Dù cơ thể vẫn chằng chịt những vết sẹo từ vụ hỏa hoạn 9 năm về trước nhưng Selina (S.H.E) luôn tự tin và mạnh mẽ, cô thoải mái đăng tải những hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

Selina sinh năm 1981, cô vốn là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng S.H.E và là diễn viên thần tượng một thời của giới trẻ. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì cô bất ngờ gặp tai nạn khiến cơ thể bị bỏng nặng. Vụ cháy nổ kinh hoàng năm 2010 đã buộc Selina phải rời khỏi làng giải trí, nghiêm trọng hơn nữ ca sĩ chỉ còn 46% cơ hội sống sót. Khoảng thời gian đó, Selina gặp khủng hoảng nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác.

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 1
Sự nghiệp của nữ ca sĩ tài năng phải dừng lại sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet
Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 2
Selina và những vết sẹo do trận hỏa hoạn gây ra - Ảnh: Internet

Những tưởng mọi thứ đều đã bị vùi lấp nhưng nhờ những nỗ lực của bản thân và sự động viên của người hâm mộ, Selina từng bước đứng dậy sau chuỗi ngày đau đớn đến cùng cực.

Mới đây, Selina đã tham gia một sự kiện tại trường cấp 2 cũ của cô và thoải mái chia sẻ những hình ảnh chơi bóng rổ cùng mọi người lên trang cá nhân. Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người nhận ra đôi chân của nữ ca sĩ vẫn còn những vết sẹo từ trận hỏa hoạn kinh hoàng 9 năm trước nhưng gương mặt cô lại vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 3
Selina về thăm trường cũ và cùng mọi người chơi bóng rổ - Ảnh: Internet

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 4

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 5
Nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 6

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 7
Đôi chân cô vẫn còn những vết sẹo chằng chịt - Ảnh: Internet

Có thể thấy, những vết sẹo tưởng chừng xấu xí kia chẳng là gì với trái tim kiên cường của Selina. Cô chẳng hề ngại ngùng giấu chúng đi mà ngược lại còn tự tin khoe những vết sẹo vẫn còn hằn rõ trên đôi chân. Chính những điều này đã khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ nữ ca sĩ xinh đẹp Selina.

Mấy ai được như Selina (S.H.E), biến cố sẽ chẳng là gì khi bạn có một trái tim kiên cường - Ảnh 8
Selina luôn cho rằng bản thân cần phải sống lạc quan và hướng về phía trước - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn, Selina từng chia sẻ rằng: “Tôi thường tự nói với bản thân là không sao cả, mọi thứ như bây giờ rất tốt. Tôi vẫn còn sống. Có nhiều người khổ hơn tôi rất nhiều, việc gì phải so đo với những người đẹp hơn. Bản thân tự cảm thấy hạnh phúc là tốt nhất. Nhất định phải sống lạc quan, hướng về phía trước”.

Hiện tại, Selina đã bắt đầu trở lại làng giải trí với vai trò ca sĩ, giám khảo của các chương trình truyền hình…

Trần Phi Vũ - quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca: Điển trai, áp đảo cả Song Joong Ki, thành đại sứ Dior khi mới 16 tuổi

Trần Phi Vũ - quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca: Điển trai, áp đảo cả Song Joong Ki, thành đại sứ Dior khi mới 16 tuổi

Trần Phi Vũ - cậu con trai cưng của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sáng ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Selina (S.H.E)

TIN LIÊN QUAN

Trần Phi Vũ - quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca: Điển trai, áp đảo cả Song Joong Ki, thành đại sứ Dior khi mới 16 tuổi

Trần Phi Vũ - quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca: Điển trai, áp đảo cả Song Joong Ki, thành đại sứ Dior khi mới 16 tuổi

Hậu kết hôn, Đường Yên lột xác ngoạn mục trở nên xinh đẹp tựa "nữ thần" khiến dân tình "xịt máu mũi"

Hậu kết hôn, Đường Yên lột xác ngoạn mục trở nên xinh đẹp tựa "nữ thần" khiến dân tình "xịt máu mũi"

Ảnh quá khứ kém đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi mới vào nghề

Ảnh quá khứ kém đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi mới vào nghề

Chàng ‘Đoàn Dự’ Lâm Chí Dĩnh khiến chị em ‘phát cuồng’ vì nửa đêm vẫn lái siêu xe đi mua đồ ăn cho vợ

Chàng ‘Đoàn Dự’ Lâm Chí Dĩnh khiến chị em ‘phát cuồng’ vì nửa đêm vẫn lái siêu xe đi mua đồ ăn cho vợ

Huỳnh Dịch tiếp tục bị chồng cũ tố là người đồng tính, bất ngờ nhất là phản ứng của cư dân mạng

Huỳnh Dịch tiếp tục bị chồng cũ tố là người đồng tính, bất ngờ nhất là phản ứng của cư dân mạng

Diễn viên xem điện thoại và những sạn hài hước trong phim cổ trang

Diễn viên xem điện thoại và những sạn hài hước trong phim cổ trang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 52 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới