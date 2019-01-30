Sau đổ vỡ hôn nhân, Selina (S.H.E) bị bắt gặp hẹn hò cùng người mới?

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những bức ảnh hẹn hò được cho là của Selina và người yêu mới, cánh phóng viên đã nhanh chóng liên lạc với phía nữ ca sĩ để xác minh thông tin.

Đối với thế hệ 8X và 9X, Selina không phải là cái tên xa lạ bởi cô vốn là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng S.H.E, thần tượng của giới trẻ thời bấy giờ. Năm 2010, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp và chuẩn bị kết hôn thì tai họa bất ngờ ập đến, Selina gặp tai nạn nghiêm trọng trên phim trường. Cô bị bỏng nặng và chỉ còn 46% cơ hội sống sót. Selina từng gặp tai nạn rất nghiêm trọng - Ảnh: Internet Mọi thứ bất ngờ tan biến chỉ sau 1 đêm, Selina gặp khủng hoảng nghiêm trọng và chỉ hướng đến cái chết. Nhưng may thay, bên cạnh nữ ca sĩ luôn có chàng luật sư Trương Thừa Trung – chồng sắp cưới của cô. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, luôn yêu thương và hết lòng chăm sóc cho vị hôn thê của mình suốt một quãng thời gian dài.

Selina và Trương Thừa Trung - Ảnh: Internet Nhờ những nỗ lực của bản thân, sự động viên của người hâm mộ và sự chăm sóc của Thừa Trung, Selina đã vượt qua tất cả để đứng dậy sau chuỗi ngày đau đớn và khó khăn nhất. Cuối năm 2011, Selina chính thức lên xe hoa với Trương Thừa Trung. Những tưởng tình yêu vượt qua bao sóng gió của họ sẽ bền chặt nhưng chỉ sau một thời gian, người ta phát hiện Trương Thừa Trung ngoại tình, hôn nhân của Selina bị đẩy đến bờ vực. Năm 2016, Selina và Trương Thừa Trung ly hôn, tuy nhiên Selina cho biết họ vẫn là bạn.

Cả hai chia tay sau 5 năm chung sống - Ảnh: Internet Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Selina tập trung làm việc và dường như chẳng hề rung động với bất kỳ ai. Thế nhưng mới đây, dân mạng xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau những bức hình Selina hẹn hò cùng một người đàn ông lạ mặt. Nhiều người đồn đoán rằng phải chăng cô đã tìm được tình yêu mới. Qua những bức ảnh, có thể thấy cả hai đều có những cử chỉ khá thân mật, người đàn ông này còn ân cần cầm túi giúp Selina. Người đàn ông lạ mặt cầm túi cho Selina - Ảnh: Internet Cặp đôi được cho là đang bí mật hẹn hò - Ảnh: Internet Tuy nhiên ngay sau đó, phía đại diện của nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này, đồng thời cho biết đây chỉ là những hình ảnh trong một sản phẩm đang quay. Những tưởng người đẹp 37 tuổi đã có được hạnh phúc mới sau khi ly hôn nhưng có lẽ cô cần thêm một khoảng thời gian nữa để tìm được người thực sự phù hợp với mình.

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