Dù đã 41 tuổi và trải qua tai nạn "thập tử nhất sinh" nhưng thành viên nhóm nhạc S.H.E Selina Nhậm Gia Huyên vẫn có ước mong sẽ trở thành mẹ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Selina Nhậm Gia Huyên đã có những chia sẻ về mối tình cùng với bạn trai kém tuổi. Theo đó, hiện nữ ca sĩ và bạn trai đang cùng chung sống nhưng cô không hề có ý định tái hôn.

Selina không có ý định tái hôn dù cho được bạn trai ngỏ ý - Ảnh: Internet

Nói về lý do không muốn đi bước nữa, Selina cho hay, bản thân cô không thấy việc ràng buộc về mặt pháp luật sẽ mang lại sự an toàn hay hạnh phúc mà tất cả phải xuất phát từ chân tình: "Tôi không cần sự đảm bảo của pháp luật mới cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Không đăng ký kết hôn, nếu sau đó 2 người chia tay sẽ không có ràng buộc nào, cả hai trở lại là chính mình, thật công bằng".

Giọng ca sinh năm 1981 cho biết, bạn trai của cô là một người "xứng đáng để bỏ thời gian đầu tư", khi nói về anh, ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Được biết, người này vốn là một fan lâu năm của Selina và dù kém nữ ca sĩ tới tận 7 tuổi nhưng lại phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô lại còn cưng chiều cô hết mực.

Selina rất hạnh phúc với bạn trai hiện tại - Ảnh: Internet

Về vấn đề sinh con, Selina cho hay: "Về phương diện thực tế, tôi đã ngoài 40 tuổi, việc sinh con là một điều khó khăn nên tôi không dám chắc chắn điều gì cả, hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên". Tuy nhiên, giọng nói của nữ ca sĩ lại ẩn giấu khao khát được làm mẹ.

Selina đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với chồng cũ Trương Thừa Trung - Ảnh: Internet

Trước đây, Selina đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với chồng cũ Trương Thừa Trung, anh là người đã ở bên cạnh nữ ca sĩ trong suốt giai đoạn cô phẫu thuật và hồi phục từng ngày. Tuy vậy, vào tháng 3/2016, cả hai tuyên bố đã hoàn thành thủ tục ly hôn, netizen cho rằng lý do cho sự tan vỡ này là vì Selina khó mang thai sau tai nạn bỏng 54% cơ thể.

