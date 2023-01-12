Nam diễn viên Lục Nghị được cho là có quá khứ phong lưu, anh nhiều lần ngoại tình nhưng vợ vẫn bỏ qua vì không muốn hôn nhân đổ vỡ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mạng xã hội xứ Trung hiện đang xôn xao với thông tin về một cặp nghệ sĩ đã bên nhau được 20 năm, luôn xây dựng hình ảnh "tâm đầu ý hợp" nhưng bên trong thì hoàn toàn khác.

Theo nguồn tin, nam diễn viên này thời còn độc thân có cuộc sống phóng túng và trăng hoa, đến khi kết hôn thì vẫn giữ thói xấu này nhưng vợ anh luôn tha thứ. Không những vậy, người này còn cho biết đối tượng mà nam tài tử này hẹn hò đều là các đồng nghiệp xinh đẹp, thậm chí có sao hạng A. Trong số đó, có người đã bên cạnh nam diễn viên 3 năm, hiện cô đã ly hôn và chồng cũ cũng là nghệ sĩ. Ngoại hình của nam diễn viên này còn được tiết lộ là "có lông mày rậm, mắt to".

Dù nguồn tin không chỉ đích danh một ai nhưng nhiều người lại đoán rằng danh tính của nam diễn viên trong tin đồn không ai khác chính là Lục Nghị. Được biết, anh và bà xã Bào Lôi đã kết hôn được gần 20 năm và là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhiều cư dân mạng sau đó đã bỏ cồng lùng sục và phát hiện Lục Nghị từng vướng tin đồn vào khách sạn cùng Ngô Giai Ni. Cặp đôi từng bị bắt gặp lần lượt vào trong một khách sạn, thậm chí ảnh chụp còn đăng đầy lên Internet. Tuy vậy, tin đồn sau đó đã nhanh chóng lắng xuống.

Bào Lôi và Lục Nghị quen biết nhau từ năm 1996 và kết hôn được gần 20 năm. Trong làng giải Hoa ngữ, cặp đôi luôn được ca tụng và nhận xét là có cuộc hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Hai người có chung hai cô con gái và thường chia sẻ lên MXH những hình ảnh ngọt ngào của gia đình mình.

Sao nữ Hoa Ngữ này từng sống chung với Lục Nghị 4 năm rồi bị bỏ rơi, kết hôn với người ngoài ngành rồi lại ly hôn, hiện đã 45 tuổi chọn cuộc sống nổi tiếng độc thân Sở hữu nét đẹp mong manh, ngọt ngào và từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Lục Nghị nhưng lại mang một kết cục buồn. Sau cuộc hôn nhân thất bại đã không còn tin vào tình yêu mà quyết tâm gây dựng sự nghiệp làm một người phụ nữ độc thân nhưng nổi tiếng, xinh đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-cong-luc-nghi-bi-nghi-ngoai-tinh-phan-boi-nguoi-vo-ben-canh-minh-20-nam-545855.html